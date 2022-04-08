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НОВОСТИ

Хошимин принял около 130 отдыхающих из США

8 апреля Хошимин принял около 130 туристов из США в рамках тура, организованного Citslinc International Inc в сотрудничестве с компанией Asia Life and Beauty Travel and Tour Services.

8 апреля Хошимин принял около 130 туристов из США в рамках тура, организованного Citslinc International Inc в сотрудничестве с компанией Asia Life and Beauty Travel and Tour Services.

Как и было запланировано, посетители, впервые приехавшие в Хошимин, останавливаются в отеле Muong Thanh в районе Фуньуан, наслаждаются едой в ресторанах и барах отеля Rex и круизном лайнере Indochina Queen Rivercruiser.

Во время своей поездки они также посетят туннели Кучи, рынок Бентхань и район дельты Меконга, а также примут участие в мероприятиях в рамках 8-го фестиваля Аозай в 2022 году в Хошимине.

Заместитель председателя муниципального народного комитета Зыонг Ань Дык высоко оценил активную подготовку муниципального управления туризма к плану возобновления туризма.

Он сказал, что благодаря местному потенциалу и преимуществам, а также поддержке посетителей туристический сектор города вскоре восстановится и подтвердит позиции южного центра как одного из привлекательных направлений для туристов во Вьетнаме.

По его словам, Хошимин приложил все усилия для создания благоприятной и безопасной среды для посетителей, чтобы стать одним из ведущих столичных туристических направлений в Азии.

ВИА

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