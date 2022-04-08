Хошимин принимает меры по укреплению системы здравоохранения на низовом уровне

Конкретные меры по укреплению и повышению пропускной способности медицинских пунктов в районах, общинах и поселках Хошимина были одобрены на 5-м заседании Народного совета Хошимина 10-го созыва 7 апреля.

Эти меры будут реализованы с момента вступления резолюции в силу до конца 2025 года.

Одной из мер по устранению нехватки кадров является привлечение вышедших на пенсию медицинских работников для работы в низовых медицинских учреждениях по срочным трудовым договорам на срок до 12 месяцев.

В настоящее время в медицинских пунктах Хошимина необходимо нанять 890 пожилых медицинских работников с медицинским образованием, в том числе 280 врачей и 610 человек с квалификацией колледжа или выше.

Город также окажет финансовую поддержку молодым врачам, участвующим в пилотной программе по направлению новых выпускников медицинских вузов для работы в медицинских пунктах общинного уровня.

Сектор здравоохранения города считает, что новые меры помогут улучшить здравоохранение на местах в ближайшее время.

Улучшение потенциала здравоохранения на местах является одним из приоритетов сектора здравоохранения, которые изложены в его плане действий на период до 2025 года и последующие годы.

Ожидается, что дополнительные средства будут вложены в развитие объектов инфраструктуры и закупку оборудования для обслуживания медицинских пунктов.

По словам заместителя председателя муниципального народного комитета Зыонг Ань Дыка, страна и, в частности, город Хошимин, четко определили важную роль здравоохранения на местах, наряду с недостатками политики в поддержании системы здравоохранения на местах.