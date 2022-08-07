Хошимин привносит культуру коренных народов во внутренний городской туризм

В г. Хошимин действует более 10 местных туристических продуктов в рамках программы «По одному туристическому продукту на каждый район», реализуемой для стимулирования туристического спроса и привлечения туристов.

Хошимин активно привносит культуру коренных народов во внутренний туризм города и рассматривает это как одну из стратегий продвижения сильных сторон туризма в этом районе.

Недавно Народный комитет района 5 города Хошимин открыл программу «Отправляемся на Большой рынок, чтобы посмотреть танец льва». Эта программа будет проводиться периодически во 2-ю субботу и воскресенье каждого месяца на площади The Garden Mall (адрес ул. Хонгбанг, община 12). Кроме того, в рамках программы также откроют множество передвижных киосков, где подают еду, знакомят туристов с местными деликатесами и сувенирами.

Аналогичным образом, туристический продукт «Танфу – посетить и запомнить», реализованный Народным комитетом района Танфу города Хошимин, способствует привлечению туристов и становится одним из направлений с яркой культурой коренных народов.

Присоединяясь к этому туру, посетители познакомятся с реликвиями туннеля Фу Тхо Хоа, общинным домом Тан Тхой, пагодой Фап Ван. Посетители также могут насладиться покупками и местной едой, посетить Музей женьшеня Нгок Линь, рынок тканей в районе Танфу.

Использование местных ресурсов

По данным платформы Agoda – ведущего онлайн-провайдера туристических услуг, внутренние путешествия по-прежнему являются предпочтительным выбором для вьетнамцев. На данный момент в г. Хошимин действует более 10 местных туристических продуктов, включенных в программу «По одному туристическому продукту на каждый район», запущенную Управлением туризма города с начала 2022 года.

Общей чертой этих продуктов является постоянное стремление представить местные туристические направления, культуру, кухню.

В г. Хошимин в настоящее время насчитываются 366 привлекательных направлений, которые, по оценкам, способны привлекать туристов. Эти направления сосредоточены в основном на 4 основных группах ресурсов, включая природный туризм; ресурсы физического культурного туризма; ресурсы нефизического культурного туризма; ресурсы, связанные с привлекательными искусственными сооружениями.

На основе классификации туристических ресурсов индустрия туризма Хошимина оценивает уникальный туристический потенциал, формирует разнообразные привлекательные продукты, соединяет и развивает маршруты, улучшает качество и создает новые туристические направления, обслуживающие отечественных и иностранных туристов.

Данные о ресурсах и туристических направлениях обновлены в поисковой системе Google и широко опубликованы в системе официальных информационных страниц Управления туризма города Хошимина по следующим адресам: http://sodulich.hochiminhcity.gov.vn/; https://www.visithcmc.vn/.