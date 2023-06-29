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Хошимин привлек 2,9 млрд. долл. США ПИИ в первом полугодии текущего года
В первой половине этого года экономический локомотив страны выдал новые инвестиционные сертификаты для 514 проектов с совокупным зарегистрированным капиталом в 231 млн. долл. США, что на 69,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Из них 207 проектов были связаны с оптовой, розничной торговлей и ремонтом автомобилей и мотоциклов с зарегистрированным капиталом в размере 93,9 млн. долл. США, что составляет 40,6% от вновь зарегистрированного капитала.
Среди стран и территорий, вливающих капитал в город, Сингапур занял первое место с 89 проектами и общим зарегистрированным капиталом в размере 126 млн. долл. США, что составляет 54,6% от вновь зарегистрированного капитала.
За ним следуют Япония с 43 проектами и 21,7 млн. долл. США, что составляет 9,4%, Гонконг (Китай) с 36 проектами и 12,7 млн. долл. США, что составляет 5,6%.
Что касается корректировки зарегистрированного капитала, то было представлено 163 проекта с увеличенным капиталом в размере 458 млн. долл. США.
По данным городского департамента планирования и инвестиций, город разрабатывает проект привлечения ПИИ на период 2023-2025 гг. с перспективой до 2030 года. Он рассчитывает привлечь стратегических инвесторов, которые вливают капитал от 30 трлн (1,27 млрд. долл. США) для обычных проектов или 3 трлн для исследовательских и инновационных проектов. Хошимин рассчитывает привлечь к 2025 году более 50 высокотехнологичных проектов с общим инвестиционным капиталом не менее 3 млрд. долл. США.
Приоритет будет отдаваться транснациональным корпорациям, которые объединятся с отечественными предприятиями для формирования и развития кластеров в цепочках создания стоимости.
По данным городского Народного комитета, по состоянию на 20 мая в городе насчитывалось 11. 868 действующих иностранных инвестиционных проектов с общим объемом новых и добавленных инвестиций более 56,8 млрд. долл. США.