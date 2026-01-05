Хошимин привлёк более 5,3 млрд долларов США инвестиций в промышленные парки в 2025 году

В течение года было сдано в аренду более 470 гектаров земельных участков и около 492 тыс. кв. метров производственных помещений, сообщило Правление экспортно-производственных и промышленных зон города Хошимин (HEPZA).

Объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) превысил 3,39 млрд долларов США, что на 7,09 процента меньше по сравнению с 2024 годом. Из этой суммы 210 новых проектов получили лицензии с зарегистрированным капиталом в 1,93 млрд долларов США, что означает снижение на 44,32 процента. В то же время дополнительный капитал, зарегистрированный по 179 действующим проектам, вырос на 74,53 процента и достиг 1,99 млрд долларов США.

Гонконг возглавил список стран и территорий по числу вновь лицензированных проектов - 66 проектов с общим объёмом инвестиций почти 392 млн долларов США. За ним следует материковый Китай с 36 проектами на сумму свыше 247 млн долларов США. Сингапур при 24 проектах зарегистрировал наибольший объём нового инвестиционного капитала - более 415 млн долларов США.

Отраслями, привлекшими наибольший объём иностранных инвестиций, стали машиностроение - 52 проекта на сумму более 258,5 млн долларов США; производство пластмасс и резины - 22 проекта общей стоимостью свыше 80 млн долларов США; а также электроника - 21 проект на сумму более 210 млн долларов США.

Объём внутренних инвестиций превысил 48 трлн донгов (более 1,9 млрд долларов США), увеличившись на 16,96 процента по сравнению с предыдущим годом. В эту сумму вошли 99 новых проектов стоимостью свыше 33,6 трлн донгов и 52 проекта, зарегистрировавшие дополнительный капитал на общую сумму 14,3 трлн донгов.

По данным HEPZA, в притоке прямых иностранных инвестиций отмечены позитивные структурные сдвиги: капитал всё в большей степени направляется в приоритетные отрасли, в частности машиностроение, на долю которого пришлось 18,5 процента общего объёма ПИИ, и химическую промышленность, составившую 15,2 процента. Внутренние инвестиции также сохранили уверенную динамику роста, увеличившись почти на 17 процентов по сравнению с 2024 годом.

Из 99 вновь лицензированных отечественных проектов наибольшая доля пришлась на сектор недвижимости - 56,2 процента общего объёма капитала, или 18,9 трлн донгов. Далее следуют машиностроение и пищевая промышленность, на которые пришлось соответственно 9,59 и 8,21 процента.

Директор HEPZA Буй Минь Чи отметил, что превышение инвестиционного плана на 2025 год уже к середине декабря создало важную основу для экономических прорывов в предстоящий период. В 2026 году HEPZA сосредоточится на укреплении деловых связей и повышении оперативности предоставления информации с целью более эффективной поддержки предприятий и работников.

Правление также планирует разработать и реализовать программу развития промышленных и экспортно-производственных зон, реструктурировать ключевые отрасли в соответствии с курсом на высокотехнологичное развитие, а также после одобрения со стороны Народный комитет города Хошимина приступить к созданию экопромышленных парков и интеллектуальных зон нового поколения. Ожидается, что эти меры будут стимулировать экономический рост, одновременно способствуя формированию стабильных и гармоничных трудовых отношений в ключевых экономических районах.