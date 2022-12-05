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Хошимин привлек более 3,5 млрд. долл. США ПИИ
На данный момент количество действующих проектов в городе составляет 11.219 с зарегистрированным капиталом в 55,75 млрд. долл. США.
По данным Главного статистического управления, с начала 2022 года общие ПИИ в Хошимин достигли 3,54 млрд. долл. США, что 3,3% больше, чем за тот же период прошлого года. На данный момент количество действующих проектов составляет 11.219 с зарегистрированным капиталом в 55,75 млрд. долл. США. По этому показателю Хошимин лидирует по количеству действующих проектов в стране.
С начала 2022 года Хошимин скорректировал зарегистрированный капитал для 164 проектов, при этом капитал вырос на 1,5 млрд. долл. США, что 39,2% больше, чем за тот же период. В том числе в секторе перерабатывающей промышленности работают 18 проектов с зарегистрированным капиталом в размере 915 млн. долл. США, что составляет 58,8% от скорректированного зарегистрированного капитала; в области информации и коммуникации действует 21 проект с зарегистрированного капитал в 278 млн. долл. США или 17,9%.
В настоящее время, Сингапур возглавил список стран, инвестирующих в Хошимин со 148 проектами, в которых зарегистрированный капитал составляет 159,1 млн. долл. США или 33,3% (вновь зарегистрированный капитал); за ним следует Япония с 82 проектами, в которых зарегистрированный капитал достиг 80,1 млн. долл. США или 16,8%; Республика Корея – 112 проектов с зарегистрированным капиталом в размере 54,9 млн. долл. США или 11,5%.