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Хошимин приветствует инвесторов из Гонконга
Чой, который также является председателем Sunwah Group, сказал, что Sunwah реализовала множество успешных проектов в Хошимине с момента своего появления во Вьетнаме в 1970-х годах.
Он сказал, что фирма расширяет свои инвестиции во Вьетнаме в науку, технологии и инновации и надеется привлечь больше гонконгских инвесторов в Хошимин.
Как председатель Китайской торговой палаты в Гонконге и председатель Союза предпринимателей района Большого залива Гуандун-Гонконг-Макао, Чой высоко оценил потенциал рынка Хошимина, охарактеризовав город как идеальное место для инвесторов Гонконга, особенно в области финансовых услуг, акций, экспорта сельскохозяйственной продукции и развития «зеленых» технологий.
По словам Чоя, город нуждается в развитой науке, технологиях и инновациях, и Гонконг, как связующий центр, готов поддержать Хошимин в привлечении дополнительных капиталовложений для нужд развития города и Вьетнама в целом.
Наряду с традиционными областями инвестиций, такими как недвижимость, гонконгские инвесторы надеются расширить партнерство в городе в таких перспективных областях, как подготовка кадров, научные исследования и здравоохранение.
Май поблагодарил Чоя за предложения о сотрудничестве, заявив, что они соответствуют потребностям города.
Он подтвердил, что город хочет углубить сотрудничество с Sunwah и другими предприятиями Гонконга в приоритетных областях, особенно в строительстве финансового центра, и надеется перенять опыт Гонконга в области разработки технологий полупроводников и микрочипов, биотехнологий и фармацевтических препаратов.
Чой возглавил деловую делегацию Гонконга, которая посетила конференцию по продвижению инвестиций Гонконг-Хошимин позже в тот же день.