Хошимин предлагает построить международный транзитный терминал в уезде Канжо

Хошимин предложил построить в уезде Канжо международный транзитный терминал стоимостью около 6 млрд. долл. США, который в настоящее время сможет принимать крупнейшие в мире грузовые суда.

В документе, недавно направленном премьер-министру Фам Минь Тьиню, муниципальный Народный комитет предложил лидеру поручить Министерству транспорта работать с комитетом и соответствующими агентствами для оценки преимуществ, возможностей и потенциала международного транзитного терминала.

Администрация Хошимина сообщила, что с целью переноса части глобальных операций по транзиту контейнеров во Вьетнам крупнейшая в мире морская судоходная компания MSC/TIL, Вьетнамская морская корпорация и порт Сайгон представили предложение по развитию международного транзитного терминала в Канжо.

Ожидается, что с причалами протяженностью около 7,2 км этот проект сможет обрабатывать 10–15 млн. TEU (двадцатифутовый эквивалент) грузов и обслуживать крупнейшие в мире контейнеровозы (24.000 TEU) в настоящее время.

Проект будет реализован в 7 этапов, первый из которых, как ожидается, начнется в 2024 году и начнет функционировать в 2027 году, а последний этап будет введен в эксплуатацию в 2040 году.

Скорейшее строительство контейнерных терминалов для морских портов в Хошимине в период с 2021 по 2030 годы имеет решающее значение для удовлетворения экспортно-импортных операций города и ключевого южного экономического района в настоящее время и в будущем, говорится в документе муниципального Народного комитета.

По данным комитета, зонированная территория терминала Канжо в устье реки Каймеп имеет благоприятные природные условия для обработки контейнеровозов дедвейтом до 250.000 (или 24.000 TEU), в том числе на маршрутах судоходства в Европу, Африку и Америку. Он создает условия для развития международного транзитного терминала, способного конкурировать со странами региона и совершить прорыв в морской экономике Хошимина и Вьетнама в целом.

Грузооборот в морских портах Хошимина вырос на 7,34% в период с 2015 по 2020 годы, а прогнозируется на уровне 5% в период с 2021 по 2025 годы.

В 2021 году грузооборот составил 164,19 млн. тонн, что составляет 23,36% от общего объема, зарегистрированного в морских портах страны.