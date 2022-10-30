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Хошимин: положительные сигналы с рынка аренды коммерческой недвижимости
В третьем квартале 2022 года офисный рынок Хошимина получил два новых офисных здания класса B от инвестора Cobi Group (Республика Корея) в Районе 7 с общей арендной площадью 26.932 м2. Первыми арендаторами двух зданий Cobi Tower могут стать такие крупные компании, как Lotteria, Lock & Lock, 7-Eleven.
Несмотря на новое предложение, средний уровень вакантных площадей в зданиях класса B оставался на уровне более 9,5%, снизившись на 0,2 процентных пункта в квартальном исчислении и на 0,3 процентных пункта в годовом исчислении. Арендная плата за офисы класса B немного выросла, почти не изменившись по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,1% стала выше, чем в прошлом году, составляя в среднем 25,9 долл. США за 1 м2 в месяц.
По данным CBRE Vietnam, наряду с ростом экономики уровень поглощения офисного рынка в Хошимине также показывает положительные признаки, общая новая арендуемая площадь класса A и класса B составляет более 19.000 м2 и 18.000 м2 соответственно.
Общая новая арендованная площадь за 9 месяцев 2022 года достигла более 60.000 м2, почти вернувшись к допандемическому поглощению в 2019 году, когда она составляла около 61.000 м2. Ожидается, что доля вакантных площадей в зданиях класса А может увеличиться до 13% в 2022 году и 18% в 2023 году, а уровень вакантных площадей зданий класса В составит 13% и 11%, если здания будут завершены вовремя.
Ожидается, что в 2023 году арендная плата площадей класса А будет скорректирована в сторону понижения в связи с появлением нового предложения в пригородных районах, в то время как арендная плата площадей класса В останется стабильной на текущем уровне.
Комментируя показатели розничного рынка за первые 9 месяцев 2022 года, заместитель директора отдела исследований и консалтинга CBRE Vietnam Тхань Фам сказала: «На розничном рынке в третьем квартале 2022 года продолжается открытие розничного рынка для иностранных инвесторов с появлением ряда международных брендов в индустрии моды, спорта и общественного питания (F&B)».
В центральной части Района 1 были зафиксированы новые активности ряда известных брендов, таких как Beverly Hills Polo Club, ViinRiic Galeries De Parfumes, Maestro, De Obelly и Sohee. В то же время, в сентябре прошлого года, Decathlon также официально открылся в торговом центре Van Hanh в районе 10, а корейский модный бренд 8Seconds открылся на 1-м этаже торгового центра Aqua City, Dong Nai.
Г-жа Тхань Фам рассказала о рыночных перспективах: «Цена аренды в престижном районе города в ближайшем будущем будет продолжать расти в связи с интересом иностранных ритейлеров к вьетнамскому рынку. Поэтому бренды должны воспользоваться этой возможностью для расширения».