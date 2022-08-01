Хошимин: плата за портовую инфраструктуру снижена вдвое с 1 августа

Погрузка контейнеров в порту Катлай (Хошимин). Фото: Хонг Дат/ВИА

Плата за портовую инфраструктуру для импортируемых и экспортируемых товаров, перевозимых по внутренним водным путям в город Хошимин и из него, уменьшается вдвое с 1 августа в соответствии с постановлением, утвержденным городским народным советом.

Соответственно, к товарам за временный ввоз и реэкспорт или хранение на таможенных складах, а также за транзит и перевалку товаров применяется 50-процентная скидка.

Новая плата теперь составляет 50.000 донгов (2,2 долл. США) за тонну для жидких и сыпучих грузов, 2,2 млн. донгов (94,5 долл. США) для 20-футового контейнера и 4,4 млн. донгов (189 долл. США) для 40-футового контейнера.

Кроме этих мер, от пошлин освобождаются ввозимые и вывозимые товары для национальной обороны и безопасности, реагирования и преодоления последствий стихийных бедствий и эпидемий, и некоторых других целей.

Этот шаг направлен на то, чтобы помочь предприятиям справиться с серьезными проблемами, такими как рост цен на топливо, и продвигать программу восстановления экономики города после пандемии COVID-19.

Снижение платы также направлено на поощрение предприятий к более широкому использованию водных путей и снижению нагрузки на автомобильный транспорт.

На данный момент через автоматическую систему сбора собрано более 500 млрд. донгов (21,5 млн. долл. США).

Город рассчитывает получать доходы в размере около 3 трлн. донгов (129 млн. долл. США) в год.

Он планирует инвестировать эту сумму в проекты по соединению портов, включая строительство новых дорог и модернизацию существующих рядом с портами, а также улучшение водных путей и внутренних портов.



