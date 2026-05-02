Хошимин озарился яркими фейерверками в честь 51-й годовщины воссоединения страны

Ровно в 21:00 вечера 30 апреля небо над Хошимином озарилось яркими красками, когда фейерверки одновременно были запущены с восьми площадок по всему городу в честь 51-й годовщины Дня освобождения Юга и воссоединения страны (30 апреля 1975 года — 30 апреля 2026 года).

В этом году город организовал фейерверки на трёх площадках высотного запуска и пяти площадках низкого запуска.

Площадки для запуска были равномерно распределены по городу, чтобы жители и туристы могли наслаждаться художественными фейерверками, отдыхать и проводить время в праздничной атмосфере.

Три площадки высотного запуска расположены у входа в туннель под рекой Сайгон (квартал Анкхань), в новом городском центре (квартал Биньзыонг) и на площади парка Бария (квартал Бария).

Пять площадок низкого запуска включают: исторический комплекс тоннелей Кути (коммуна Анньонтэй), культурный парк Дамсен (квартал Биньтхой), район башни Saigon Marina IFC (квартал Сайгон), район вилл Кимлонг — мост Ратьдия (коммуна Нябэ) и туристический прибрежный городской район Канзё — Vinhomes Green Paradise (коммуна Канзё).

Фейерверки продолжались 15 минут, за исключением площадки в прибрежном туристическом районе Канзё, где шоу длилось 5 минут, подарив яркие впечатления и удовлетворение десяткам тысяч жителей и туристов, пришедших насладиться зрелищем.

В период праздников 30 апреля — 1 мая жители и гости Хошимина получили множество возможностей для посещения разнообразных художественных программ.

Помимо фейерверка 30 апреля, в праздничные дни прошёл ряд бесплатных культурных и развлекательных мероприятий. В частности, состоялись два представления в новом цирковом и многофункциональном театре Футхо (30 апреля и 1 мая), который впервые открылся для публики с программой цирковых и кукольных выступлений.

Театр кайлыонг Чан Хыу Чанг возобновил постановку известного произведения «Отель Хао Хоа», а также были организованы музыкально-световые шоу фонтанов в парке №1 Ли Тхай То.

Кроме того, прошли выступления в культурном парке Суойтьен, центральном парке нового городского центра (квартал Биньзыонг), на площади парка Бария (квартал Бария), в Сайгонском зоопарке и ботаническом саду и других местах.