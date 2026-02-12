Хошимин объявил учредительных инвесторов и определил структуру функционирования МФЦ

Церемония открытия штаб-квартиры Исполнительного органа VIFC-HCMC. Фото: Вьетнам+



По оценке инвестиционного сообщества, это сигнал о высокой степени готовности к реализации проекта и решимости создать финансовый центр, способный привлекать и интегрировать международные потоки капитала.

В число учредительных членов VIFC-HCMC вошли ведущие структуры в сфере банковского дела, инвестиций и рынков капитала, включая: корпорацию Sovico, Акционерный коммерческий банк Вооружённых сил (MB), Акционерный коммерческий банк Tien Phong (TPBank), Акционерный коммерческий банк Сайгон – Ханой (SHB), Son Kim Capital, VinaCapital и Nasdaq.

Одновременно был представлен список стратегических инвесторов, в который вошли: Акционерный коммерческий банк Nam A, Государственная финансово-инвестиционная компания Хошимина (HFIC), Экономический университет Хошимина (UEH), Глобальный альянс ончейн-экономики, корпорация Gemadept и TikTok.

Примечательно не только наличие известных брендов, но и сама структура участия. Члены центра представлены не просто как самостоятельные юридические лица, а привносят целые экосистемы — сети клиентов, финансово-технологических партнёров, опыт работы в международных финансовых центрах и компетенции в области управления рисками. Ожидается, что такая модель создаст синергетический эффект, сократит сроки формирования глубокого рынка и повысит региональную конкурентоспособность VIFC-HCMC.

С точки зрения инвесторов, Дон Лам, генеральный директор и соучредитель корпорации VinaCapital, отметил, что одним из ключевых преимуществ МФЦ станет способность способствовать снижению стоимости капитала во Вьетнаме, создавая благоприятные условия для расширения и развития вьетнамских предприятий, а также поддерживая постепенное повышение позиции страны в глобальной цепочке создания стоимости. Эти инвестиции принесут масштабные и устойчивые социально-экономические выгоды населению Вьетнама по всей стране.

Выступая на церемонии запуска, председатель Народного комитета Хошимина Нгуен Ван Дыок подчеркнул, что в условиях активной реструктуризации глобальных потоков капитала современные финансовые инструменты могут стать мощным импульсом, тесно связанным с производством, торговлей и инвестициями. В этой связи VIFC-HCMC позиционируется как центральная платформа и одновременно как мост между финансовым рынком Вьетнама и финансовыми рынками региона и мира.

Постоянный вице-премьер Нгуен Хоа Бинь вручил свидетельства учредительных членов представителям организаций и предприятий (Фото: ВИА)

Центр нацелен не только на привлечение капитала для внутреннего экономического развития, но и на превращение в площадку для предоставления финансовых и интеллектуальных услуг, а также осуществления финансовой деятельности в соответствии с международной практикой — посредством диверсификации рынков, продуктов и специализированных финансовых услуг международного уровня. Хошимин стремится стать новым финансовым полюсом роста Азии, способствуя укреплению национальных позиций в глобальной цепочке создания стоимости.

По информации исполнительного органа VIFC-HCMC, спустя более месяца после официального начала работы центр уже достиг первоначальных фундаментальных результатов: базовые элементы рынка начали формироваться, а объём заявленных обязательств исчисляется миллиардами долларов США.