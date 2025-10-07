НОВОСТИ
Хошимин направлен на комплексное управление в цифровой среде
Система объединяет несколько платформ, включая обработку административных процедур, управление служебной корреспонденцией, мониторинг обращений через горячую линию 1022 и применение искусственного интеллекта (ИИ) для анализа и определения приоритетных направлений управления. Сводные показатели позволяют наглядно отражать состояние приёма и рассмотрения дел в каждом органе, помогая руководству ежедневно отслеживать эффективность работы, своевременно выявлять и устранять узкие места в административной реформе.
Одновременно секретарь Городского партийного комитета Хошимина Чан Лыу Куанг поручил применять диаграмму Ганта (Gantt) в управленческой деятельности для отображения хода выполнения каждого пункта, ответственных исполнителей и сроков завершения. Он подчеркнул: «Без диаграммы Ганта невозможно увидеть общую картину работы, определить, кто выполняет задачу, кто задерживает сроки и кому следует предъявить конкретную ответственность».
По мнению доктора Нгуен Чан Ньы Кхюэ из Академии кадров города Хошимина, использование диаграммы Ганта представляет собой современный шаг в сфере государственного управления, способствующий открытости, прозрачности и объективности в оценке кадров, а также стимулирующий развитие индивидуального потенциала. Однако эта модель эффективнее при управлении небольшими задачами, поэтому требуется адаптация для крупных проектов.
Совмещение диаграммы Ганта с системой цифрового управления органами власти, как ожидается, позволит Хошимину сформировать полностью прозрачный и основанный на данных метод управления, направленный на создание динамичной, ответственной и по-настоящему эффективной администрации.