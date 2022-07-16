Хошимин: количество случаев мошенничества и присвоения имущества в интернете увеличивается

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Народная прокуратура Хошимина сообщила, что за первые 6 месяцев 2022 года она возбудила 3.677 уголовных дел, что на 1.441 дело меньше по сравнению с тем же периодом 2021 года. Однако, количество дел о «Мошенническом завладении имуществом» увеличилось на 67 дел, а количество преступлений «с использованием компьютерных сетей, сетей телекоммуникаций, электронных средств для завладения имуществом» - на 70 дел.

Основная причина увеличения заключается в использовании в Хошимине длительного времени социального дистанцирования из-за COVID-19, преступники увеличили использование мошеннических методов в интернете.

В ближайшее время Народная прокуратура Хошимина усилит выявление и оперативно выдаст рекомендации по предотвращению правонарушений и преступлений. Ранее милиция Хошимина проверила 196 сообщений, связанных с мошенничеством и присвоением средств, суммой около 2,385 млрд. донгов.

По данным Агентства общественной безопасности, преступниками используются следующие методы:

Добавление в друзья через социальные сети и рассылка уведомлений о подарках. Затем, выдав себя за сотрудника аэропорта, таможни или налоговых служащих, они требуют оплатить получение подарков.

Взлом чужих учетных записей в социальной сети. Затем преступники отправляют сообщения родственникам и друзьям с целью обмана заставить перевести им деньги.

Преступники также настраивают веб-сайты для публикации ложного контента или создают учетные записи в социальных сетях для продажи товаров, а затем обманом заставляют жертв переводить деньги без получения жертвой товара или услуги.

Преступники выдают себя за сотрудника милиции, прокуратуры или суда, угрожают потерпевшему, что тот связан с преступлением и требуют перевести им деньги.

Следственное управление полиции районов и города Тхудук получило и обработало 1.236 сообщений, связанных с мошенническими действиями и присвоением имущества. На сегодняшний день проверяет 574 заявлений на сумму около 58 млрд. донгов.



