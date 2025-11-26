Хошимин и Binance сотрудничают для содействия развитию Международного финансового центра

Церемония подписания прошла в присутствии Премьер-министра Фам Минь Тьиня, руководителей Народного комитета Города, представителей министерств и ведомств, а также международных инвестиционных фондов.



Binance является одной из ведущих мировых компаний в экосистеме блокчейна и торговли цифровыми активами. Корпорация следует стратегии устойчивого развития отрасли блокчейна и цифровых активов и активно участвует в выработке политики на своих рынках. Город Хошимин — одна из двух площадок Международного финансового центра Вьетнама, который ориентирован на превращение города в центр финансов, промышленности и инноваций региона. Департамент финансов Хошимина уполномочен координировать реализацию политик в рамках данного процесса.



В соответствии с Меморандумом, стороны будут сотрудничать в четырёх направлениях: налаживание связей между инвесторами, финансовыми организациями и инвестиционными фондами; обмен опытом по формированию нормативно-правовой рамки в сфере цифровых активов, блокчейна и платёжной инфраструктуры; выработка предложений по пилотному тестированию проектов цифровых активов в рамках регуляторной песочницы при наличии достаточной правовой базы; содействие созданию инновационной экосистемы, включающей малые предприятия и стартапы, использующие цифровые технологии, блокчейн и финтех-решения.



Кроме того, сотрудничество предусматривает обмен практическим опытом и консультации по вопросам цифровых активов, соблюдения законодательства Вьетнама и международных стандартов; проведение образовательных программ, семинаров и обменов экспертами; изучение возможностей консультативной поддержки при создании платёжной инфраструктуры на основе цифровых активов, а также решений с применением искусственного интеллекта и блокчейна; содействие установлению контактов с финансовыми организациями и международными инвесторами, с возможностью совместного проведения промо-мероприятий в Хошимине.



Стороны договорились создать совместную рабочую группу для разработки плана действий и мониторинга хода реализации. После создания Органа операционного управления Международным финансовым центром Вьетнама в Хошимине, Меморандум будет передан этому органу для продолжения реализации.



Подписание Меморандума оценивается как начало этапа глубокого сотрудничества, способствующего укреплению управленческих возможностей, расширению связей на рынках капитала и привлечению высококачественных инвестиций в сферу финансов и технологий. Город демонстрирует решимость в формировании международного финансового центра, который будет прозрачным, динамичным и устойчивым, в соответствии со стратегическими целями до 2030 года.