НОВОСТИ

Хошимин и столица Вьентьян (Лаос) активизируют сотрудничество на период 2026–2030 годов

  Заместитель секретаря парткома города, председатель Народного совета города Хошимин Во Ван Минь (справа) и секретарь парткома, председатель Народного совета столицы Вьентьяна Атсапхангтхонг Сипхандон (слева) вручают друг другу памятные дипломатические подарки. Фото: Суан Кху/ВИА  
Утром 15 мая в Хошимине Во Ван Минь — заместитель секретаря Партийного комитета города и председатель Народного совета — провёл рабочую встречу с Атсапхангтхонгом Сипхандоном, секретарём Партийного комитета и председателем Народного совета столицы Вьентьян (Лаос), а также принял участие в церемонии подписания Меморандума о сотрудничестве между Хошимином и Вьентьяном на 2026–2030 годы.

Согласно соглашению, подписанному представителями Народного комитета Хошимина и Комитета администрации столицы Вьентьян, в период 2026–2030 годов стороны сосредоточатся на расширении сотрудничества в сферах политики и дипломатии, безопасности и обороны, законодательства и юстиции, экономики, образования, культуры и социальной сферы, взаимодействия общественных организаций и общественно-политических объединений, а также содействия развитию.

В политико-дипломатической сфере стороны договорились поддерживать обмен делегациями и укреплять контакты и сотрудничество на высоком уровне; одновременно поощрять ведомства, департаменты, отраслевые структуры, общественные организации, местные органы власти и государственные учреждения обеих сторон к активному проведению обменов делегациями, обмену опытом, подписанию и реализации программ сотрудничества; координировать организацию мероприятий и памятных акций по случаю 65-летия установления дипломатических отношений между Вьетнамом и Лаосом и 50-летия подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Вьетнамом и Лаосом в рамках «Года вьетнамско-лаосской дружбы и солидарности — 2027».

Стороны будут продвигать сотрудничество в области партийного строительства, формирования политической системы и социально-экономического развития; усиливать обмен опытом между Народным советом Хошимина и Народным советом столицы Вьентьян в вопросах подготовки подзаконных нормативных актов, надзорной деятельности и принятия решений по важным вопросам; продолжать активизировать работу по пропаганде и воспитанию традиций особых отношений между Вьетнамом и Лаосом среди кадровых работников, членов партии и населения, особенно молодёжи двух городов.

В экономической сфере стороны договорились активизировать обмен и распространение информации об инвестиционных возможностях, направлениях и политике развития с целью привлечения инвестиций в Хошимин и столицу Вьентьян; создавать благоприятные условия для взаимодействия, установления контактов и поиска потенциальных партнёров между предприятиями двух сторон в различных формах сотрудничества с акцентом на торговлю, сельское хозяйство, переработку сельхозпродукции и содействие передаче технологий.

В ходе встречи Во Ван Минь и Атсапхангтхонг Сипхандон подвели итоги и отметили наиболее значимые достижения двустороннего сотрудничества за последнее время, подчеркнув, что реализация Меморандума о сотрудничестве между Народным комитетом Хошимина и Комитетом администрации столицы Вьентьян на период 2021–2025 годов принесла множество положительных результатов.

ВИА/ИЖВ

