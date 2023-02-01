НОВОСТИ
Хошимин и населенные пункты Камбоджи укрепляют сотрудничество
Он сказал, что надеется, что городские власти продолжат поддерживать нового генерального консула Камбоджи, а также камбоджийских студентов и жителей.
Со своей стороны, Май высоко оценил вклад Сок Дарета в укрепление отношений между Вьетнамом и Камбоджей, а также отношений между городом Хошимин и населенными пунктами Камбоджи.
Он подтвердил, что власти готовы поддержать Генеральное консульство Камбоджи и камбоджийскую общину в городе, добавив, что Хошимин будет развивать транспортное сообщение, а также инфраструктуру для облегчения торговли и сотрудничества с камбоджийскими населенными пунктами.