Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Хошимин и населенные пункты Камбоджи укрепляют сотрудничество

31 января председатель Народного комитета Хошимина Фан Ван Май принял генерального консула Камбоджи в городе Сок Дарета, приехавшего попрощаться с ним в связи с окончанием срока его полномочий. Выступая на мероприятии, Сок Дарет поблагодарил руководство города за поддержку консульства, добавив, что отношения двух стран в целом и отношения между Хошимином и населенными пунктами Камбоджи в частности развиваются плодотворно.

Он сказал, что надеется, что городские власти продолжат поддерживать нового генерального консула Камбоджи, а также камбоджийских студентов и жителей.

Со своей стороны, Май высоко оценил вклад Сок Дарета в укрепление отношений между Вьетнамом и Камбоджей, а также отношений между городом Хошимин и населенными пунктами Камбоджи.

Он подтвердил, что власти готовы поддержать Генеральное консульство Камбоджи и камбоджийскую общину в городе, добавив, что Хошимин будет развивать транспортное сообщение, а также инфраструктуру для облегчения торговли и сотрудничества с камбоджийскими населенными пунктами.

ВИА/ИЖВ

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