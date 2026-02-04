НОВОСТИ
Хошимин и Донгтхап провели вторую конференцию по согласованию кандидатур
На конференции делегаты рассмотрели вопрос, высказали мнения и единогласно (100%) проголосовали за предварительный список из 60 кандидатов в депутаты НС XVI созыва на срок 2026–2031 годов. В их числе 52 кандидата, выдвинутые органами, организациями и учреждениями, и 8 самовыдвиженцев.
В городе Хошимине образовано 13 избирательных округов по выборам депутатов НС; число подлежащих избранию депутатов составляет 38 человек. Установленное нормативами число кандидатов - 64 человека.
Вторая конференция по согласованию по формированию предварительного списка кандидатов в депутаты Народного совета города XI созыва на срок 2026–2031 годов рассмотрела вопрос и единогласно (100%) утвердила список из 221 кандидата (один человек из перечня 222 кандидатов, полученного от Городской избирательной комиссии, подал заявление об отказе).
В Хошимине образовано 42 избирательных округа по выборам депутатов Народного совета города XI созыва; число подлежащих избранию депутатов Народного совета города XI созыва составляет 125 человек. Установленное нормативами число кандидатов - 208 человек.
После второй конференции по согласованию Комитет ОФВ города Хошимина организовал конференцию по развертыванию и методическому руководству проведением конференций по сбору мнений, отзывов и выражению доверия избирателей по месту жительства в отношении кандидатов в депутаты НС XVI созыва на срок 2026–2031 годов и депутатов Народного совета города Хошимина XI созыва на тот же период во второй половине дня 3 февраля 2026 года; с 4 по 8 февраля 2026 года будут проведены конференции по сбору мнений, отзывов и выражению доверия избирателей по месту жительства в отношении кандидатов в депутаты НС, кандидатов в депутаты Народных советов всех уровней, а также (при наличии) по месту работы самовыдвиженцев.
Одновременно город разработал план проведения третьей конференции по согласованию для утверждения официального списка лиц, отвечающих требованиям для выдвижения кандидатами в депутаты НС XVI созыва и депутаты Народного совета города XI созыва; её проведение намечено на 10 февраля 2026 года.
В тот же день в провинции Донгтхап Комитет ОФВ провинции провёл вторую конференцию по согласованию для достижения соглашения и формирования предварительного списка кандидатов в депутаты НС XVI созыва и депутатов Народного совета провинции на срок 2026–2031 годов.
На конференции 100% делегатов согласились с предварительным списком кандидатов в депутаты НС XVI созыва от провинции Донгтхап в количестве 24 человек. Конференция также утвердила проект плана организации сбора мнений, отзывов и выражения доверия избирателей в отношении кандидатов в депутаты НС XVI созыва.
Процедуры представления, выдвижения, а также сбора мнений, отзывов и выражения доверия избирателей по месту работы были проведены в строгом соответствии с установленными требованиями. В результате все 24 выдвинутых кандидата получили уровень доверия в 100%, при этом не зафиксировано общественных откликов или мнений, требующих проверки. На данный момент в провинции Донгтхап отсутствуют случаи самовыдвижения в депутаты НС XVI созыва.
В тот же день Постоянный комитет Комитета ОФВ провинции Донгтхап провёл вторую конференцию по согласованию для формирования предварительного списка кандидатов в депутаты Народного совета провинции на срок полномочий 2026–2031 годов.
На конференции 100% делегатов согласились с предварительным списком кандидатов в депутаты Народного совета провинции Донгтхап на срок 2026–2031 годов в количестве 144 человек и утвердили проект плана организации сбора мнений, отзывов и выражения доверия избирателей в отношении кандидатов в депутаты Народного совета провинции на указанный срок. На данный момент в провинции Донгтхап отсутствуют случаи самовыдвижения в депутаты Народного совета провинции на срок 2026–2031 годов.