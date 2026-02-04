Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Хошимин и Донгтхап провели вторую конференцию по согласованию кандидатур

В городе Хошимине образовано 13 избирательных округов по выборам депутатов НС; число подлежащих избранию депутатов составляет 38 человек. Установленное нормативами число кандидатов - 64 человека.
Комитет Отечественного фронта Вьетнама провинции Донгтхап провёл вторую конференцию по согласованию. На снимке: делегаты, участвующие в конференции. Фото: ВИА
3 февраля в Хошимине Постоянный комитет Комитета Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ) города провёл вторую конференцию по согласованию, на которой было достигнуто соглашение о формировании предварительного списка кандидатов в депутаты Национального собрания (НС) XVI созыва на срок полномочий 2026–2031 годов, а также вторую конференцию по согласованию по формированию предварительного списка кандидатов в депутаты Народного совета города XI созыва на срок 2026–2031 годов.

На конференции делегаты рассмотрели вопрос, высказали мнения и единогласно (100%) проголосовали за предварительный список из 60 кандидатов в депутаты НС XVI созыва на срок 2026–2031 годов. В их числе 52 кандидата, выдвинутые органами, организациями и учреждениями, и 8 самовыдвиженцев.

В городе Хошимине образовано 13 избирательных округов по выборам депутатов НС; число подлежащих избранию депутатов составляет 38 человек. Установленное нормативами число кандидатов - 64 человека.

Вторая конференция по согласованию по формированию предварительного списка кандидатов в депутаты Народного совета города XI созыва на срок 2026–2031 годов рассмотрела вопрос и единогласно (100%) утвердила список из 221 кандидата (один человек из перечня 222 кандидатов, полученного от Городской избирательной комиссии, подал заявление об отказе).

В Хошимине образовано 42 избирательных округа по выборам депутатов Народного совета города XI созыва; число подлежащих избранию депутатов Народного совета города XI созыва составляет 125 человек. Установленное нормативами число кандидатов - 208 человек.

После второй конференции по согласованию Комитет ОФВ города Хошимина организовал конференцию по развертыванию и методическому руководству проведением конференций по сбору мнений, отзывов и выражению доверия избирателей по месту жительства в отношении кандидатов в депутаты НС XVI созыва на срок 2026–2031 годов и депутатов Народного совета города Хошимина XI созыва на тот же период во второй половине дня 3 февраля 2026 года; с 4 по 8 февраля 2026 года будут проведены конференции по сбору мнений, отзывов и выражению доверия избирателей по месту жительства в отношении кандидатов в депутаты НС, кандидатов в депутаты Народных советов всех уровней, а также (при наличии) по месту работы самовыдвиженцев.

Одновременно город разработал план проведения третьей конференции по согласованию для утверждения официального списка лиц, отвечающих требованиям для выдвижения кандидатами в депутаты НС XVI созыва и депутаты Народного совета города XI созыва; её проведение намечено на 10 февраля 2026 года.

В тот же день в провинции Донгтхап Комитет ОФВ провинции провёл вторую конференцию по согласованию для достижения соглашения и формирования предварительного списка кандидатов в депутаты НС XVI созыва и депутатов Народного совета провинции на срок 2026–2031 годов.

На конференции 100% делегатов согласились с предварительным списком кандидатов в депутаты НС XVI созыва от провинции Донгтхап в количестве 24 человек. Конференция также утвердила проект плана организации сбора мнений, отзывов и выражения доверия избирателей в отношении кандидатов в депутаты НС XVI созыва.

Процедуры представления, выдвижения, а также сбора мнений, отзывов и выражения доверия избирателей по месту работы были проведены в строгом соответствии с установленными требованиями. В результате все 24 выдвинутых кандидата получили уровень доверия в 100%, при этом не зафиксировано общественных откликов или мнений, требующих проверки. На данный момент в провинции Донгтхап отсутствуют случаи самовыдвижения в депутаты НС XVI созыва.

В тот же день Постоянный комитет Комитета ОФВ провинции Донгтхап провёл вторую конференцию по согласованию для формирования предварительного списка кандидатов в депутаты Народного совета провинции на срок полномочий 2026–2031 годов.

На конференции 100% делегатов согласились с предварительным списком кандидатов в депутаты Народного совета провинции Донгтхап на срок 2026–2031 годов в количестве 144 человек и утвердили проект плана организации сбора мнений, отзывов и выражения доверия избирателей в отношении кандидатов в депутаты Народного совета провинции на указанный срок. На данный момент в провинции Донгтхап отсутствуют случаи самовыдвижения в депутаты Народного совета провинции на срок 2026–2031 годов.

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл рабочую встречу с делегацией швейцарских и европейских предприятий

Премьер-министр Фам Минь Тьинь провёл рабочую встречу с делегацией швейцарских и европейских предприятий

Доктор Филипп Рёслер, председатель Швейцарско-вьетнамского экономического форума, выразил глубокое впечатление и поздравил Вьетнам с высокими темпами роста, достигнутыми в последние годы на фоне многочисленных глобальных вызовов.
ПОДРОБНЕЕ

Top