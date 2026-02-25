Báo Ảnh Việt Nam

НОВОСТИ

Хошимин зафиксировал более 667 млн долларов США доходов от туризма в период праздника Тэт

Хошимин получил 12,15 трлн донгов (667,75 млн долларов США) доходов от туристической деятельности в течение девятидневных каникул по случаю Лунного Нового года (Тэт) с 14 по 22 февраля, что на 42,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило городское управление туризма.
Иностранные гости пробуют делать баньтэт (цилиндрические клейкие рисовые пироги). (Фото: ВИА)

Согласно статистическим данным ведомства, город принял 4,32 млн посетителей, в том числе 170 тыс. иностранных туристов, что означает рост соответственно на 35% и 51,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний уровень загрузки гостиниц составил около 75%, увеличившись на 10% в годовом исчислении.

Высокие результаты были обусловлены скоординированными усилиями департамента, местных властей, туристических компаний, объектов размещения и достопримечательностей по всему южному мегаполису, которые развернули широкий спектр самобытных мероприятий, успешно привлёкших как внутренних, так и международных туристов.

В рассматриваемый период в Хошимине был зафиксирован заметный рост городского туризма: посетители сосредоточивались на осмотре достопримечательностей, развлечениях и тематических мероприятиях, приуроченных к празднику Тэт, в рамках знаковых туристических продуктов и в центральных районах города. Крупномасштабные и регулярные мероприятия, посвящённые Тэту, способствовали удержанию туристов в городе и росту расходов на услуги.

Основную часть внутренних туристов составляли лица, совмещавшие поездки к родственникам с путешествиями, а также туристы с коротким сроком пребывания и внутригородскими маршрутами - посещением цветочных улиц, пешеходных зон, новогодних рынков, торговых центров, заведений общественного питания и различных мероприятий. В то же время иностранные туристы в основном сосредотачивались на осмотре городских достопримечательностей и культурно-гастрономических впечатлениях в Хошимине, нередко сочетая их с турами в соседние направления.

Муниципальный департамент туризма сообщил, что в координации с местными органами власти и профильными ведомствами были усилены меры управления с целью обеспечения безопасной, цивилизованной и дружелюбной для посетителей туристической среды.

Туристический сектор города Хошимин эффективно задействовал культурные пространства, туристические направления и фирменные туристические продукты для обслуживания жителей и гостей города.

ИЖВ/ВИА

