Хошимин зафиксировал более 667 млн долларов США доходов от туризма в период праздника Тэт

Иностранные гости пробуют делать баньтэт (цилиндрические клейкие рисовые пироги). (Фото: ВИА)

Согласно статистическим данным ведомства, город принял 4,32 млн посетителей, в том числе 170 тыс. иностранных туристов, что означает рост соответственно на 35% и 51,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средний уровень загрузки гостиниц составил около 75%, увеличившись на 10% в годовом исчислении.

Высокие результаты были обусловлены скоординированными усилиями департамента, местных властей, туристических компаний, объектов размещения и достопримечательностей по всему южному мегаполису, которые развернули широкий спектр самобытных мероприятий, успешно привлёкших как внутренних, так и международных туристов.

В рассматриваемый период в Хошимине был зафиксирован заметный рост городского туризма: посетители сосредоточивались на осмотре достопримечательностей, развлечениях и тематических мероприятиях, приуроченных к празднику Тэт, в рамках знаковых туристических продуктов и в центральных районах города. Крупномасштабные и регулярные мероприятия, посвящённые Тэту, способствовали удержанию туристов в городе и росту расходов на услуги.

Основную часть внутренних туристов составляли лица, совмещавшие поездки к родственникам с путешествиями, а также туристы с коротким сроком пребывания и внутригородскими маршрутами - посещением цветочных улиц, пешеходных зон, новогодних рынков, торговых центров, заведений общественного питания и различных мероприятий. В то же время иностранные туристы в основном сосредотачивались на осмотре городских достопримечательностей и культурно-гастрономических впечатлениях в Хошимине, нередко сочетая их с турами в соседние направления.