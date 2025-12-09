Хошимин завершит строительство линий метро, соединяющих аэропорт Лонгтхань

По данным Департамента строительства Хошимина, город определяет перечень ключевых проектов для реализации в период 2026–2030 годов и до 2035 года, отдавая приоритет проектам с высокой степенью связанности и способствующим расширению городского пространства.

К 2030 году Хошимин стремится завершить строительство трёх линий, обеспечивающих связь аэропорта Таншоннят и центра города с аэропортом Лонгтхань. Это два участка второй линии метро (участки Тхамлыонг – Бентхань и Бентхань – Тхутхьем) и линия Тхутхьем – Лонгтхань.

По проекту метро Бентхань – Тхамлыонг, Народный комитет города уже утвердил план реализации, поручив профильным органам и инвесторам оперативно завершить процедуры оценки и утверждения корректировок проекта, обеспечив начало строительства до 19 января 2026 года.

Тем временем Департамент финансов готовит предложения для Народного комитета города по инвестиционной модели для линий Тхутхьем – Лонгтхань и Бентхань – Тхутхьем (с привлечением инвестора по механизму ГЧП — контракт BT); а также по включению проекта Тхутхьем – Лонгтхань в перечень проектов согласно Резолюции № 188/2025/QH15 от 19 февраля 2025 года о пилотном применении специальных механизмов и политик для развития городской рельсовой сети в Ханое и Хошимине; и по обновлению и корректировке планов. Обе линии планируется начать строить как можно раньше и завершить к 2030 году.

По данным Департамента строительства, крупными вызовами при реализации проектов остаются освобождение земель, мобилизация финансовых ресурсов, передача технологий и развитие железнодорожной промышленности. Кроме того, линии проходят через густонаселённые районы и центральные зоны города, что создаёт значительное воздействие на существующие сооружения. Метро, проложенное под землёй, требует сложных технических решений и больших инвестиций, а несогласованность юридических процедур и механизмов финансирования может задержать реализацию проектов.

Для ускорения работ город намерен максимально использовать специальные механизмы, предусмотренные Резолюцией № 188/2025/QH15 и Законом о железных дорогах, чтобы сократить сроки подготовки к инвестициям. Город проводит проверку и разработку проектов планирования зон TOD (территории ориентированного на общественный транспорт развития) вокруг станций и депо, уделяя приоритетное внимание линиям Бентхань – Суойтьен и Бентхань – Тхамлыонг.

Город также сосредоточен на завершении программы по мобилизации капитала для развития сети городского рельсового транспорта; организации подготовки и обучения кадров для железнодорожной отрасли; одновременно провести обзор земельного фонда, внести в горсовет перечень соответствующих земельных фондов для инвестиционных проектов по методу ГЧП, по типу контракта БТ (строительство – передача).

«Благодаря этим мерам город рассчитывает значительно сократить сроки реализации, обеспечить качество и своевременное завершение линий метро, а также сформировать современную, эффективную систему общественного транспорта, связанную с городскими и пригородными территориями, отвечающую растущему спросу населения», — сообщил Департамент строительства Хошимина.