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Хошимин желает укрепить сотрудничество с Кувейтом

Хошимин надеется, что Кувейт станет воротами для городских предприятий для дальнейшего расширения экономических и торговых обменов со странами Персидского залива и Ближнего Востока. Хошимин надеется, что Кувейт станет воротами для городских предприятий для дальнейшего расширения экономических и торговых обменов со странами Персидского залива и Ближнего Востока.

Об этом заявил заместитель председателя Народного комитета города Хошимин г-н Нго Минь Чау на церемонии праздновании 62-летия независимости и 32-летия освобождения Кувейта, организованной Генеральным консульством Кувейта в городе Хошимин вечером 24 февраля.

Поздравляя Кувейт с праздником, г-н Нго Минь Чау подчеркнул, что Вьетнам всегда считает Кувейт одним из ведущих важных партнеров на Ближнем Востоке в целом и в Персидском заливе в частности, о чем свидетельствует выбор Вьетнамом Кувейта в качестве первой страны в регионе Персидского залива открытия посольства в 2023 году, заложив основу для будущих развитых шагов.

В течение последних 47 лет, с момента установления дипломатических отношений в 1976 году, двусторонние отношения между Вьетнамом и Кувейтом постоянно укрепляются и все более развиваются на основе взаимопонимания и доверия, во имя мира и развития двух народов. Помимо хороших политических отношений, все более расширяется дружественное сотрудничество между двумя странами в области экономики, образования и профессиональной подготовки, отвечающее потребностям и чаяниям двух народов.

Выступая на церемонии, г-н Али Алсайхан, исполняющий обязанности Генерального консула Государства Кувейт в Хошимине, сказал, что экономическое сотрудничество и двусторонний торговый обмен являются важным рычагом в сокращении географического разрыва между двумя народами Кувейта и Вьетнама.

Несмотря на воздействие эпидемии COVID-19, двусторонняя торговля между двумя странами постоянно увеличивалась из года в год и составила более 3,23 млрд. долл. США в 2020 году, 4,78 млрд. долл. США в 2021 году и более 6,64 млрд. долл. США в 2022 году.; сделав Кувейт одним из крупнейших торговых партнеров Вьетнама на Ближнем Востоке.

Напомнив о результатах экономического, культурного и образовательного сотрудничества между Кувейтом и Вьетнамом в Хошимине, г-н Али Алсайхан выразил уверенность в том, что успехи и сотрудничество были достигнуты за последнее время под руководством правительств двух стран и это важная основа для Кувейта и Вьетнама, включая Хошимин, чтобы продолжать пожинать плоды в ближайшее время.

В то же время Генеральное консульство Кувейта выразило желание и призвало вьетнамских предпринимателей и компании инвестировать в проекты развития в Кувейте, способствуя росту двусторонней торговли между двумя странами в будущем.

ВИА/ИЖВ

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