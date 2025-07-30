Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Хошимин делает ставку на анализ данных, чтобы привлечь туристов со всего мира

Хошимин стремится стать первым вьетнамским городом, который представит сложный инструмент для мониторинга и прогнозирования ключевых международных туристических рынков, позиционируя себя как первопроходца в области маркетинга туристических направлений, основанного на данных. Глобальный барометр путешественников HCMC (HCMC GTB), запущенный 29 июля, знаменует собой стратегическое партнерство между Центром продвижения туризма города Хошимин (HTPC) и местной компанией по анализу туристических данных Outbox Company.

Пилотный запуск системы запланирован на 2025 год. Система будет анализировать спрос и готовность к путешествиям на 13 ключевых рынках, таких как Республика Корея, Япония, Австралия, Китай, Европа, США, Канада и Юго-Восточная Азия, и регулярно предоставлять обновленную информацию об их поведении и предпочтениях в поездках. Предлагая объективную оценку глобального имиджа города, система призвана дать политикам и туристическим операторам информацию, необходимую для совершенствования стратегий продвижения и разработки индивидуальных продуктов.

Ожидается, что это партнерство укрепит конкурентоспособность города и повысит его авторитет в регионе, сказал директор HTPC Нгуен Кам Ту, добавив, что этот шаг соответствует стремлению города стать лидером в области инноваций в сфере туризма, особенно после недавнего слияния административных единиц.

Данг Мань Фыок, генеральный директор компании Outbox, сказал, что система отражает стремление компании, как новаторского стартапа в области сбора данных о путешествиях в Азии, поддерживать туристическую индустрию Вьетнама и управляющие агентства посредством передовых маркетинговых исследований.

ИЖВ/ВИА

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