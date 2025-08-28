НОВОСТИ
Хошимин готов к наплыву туристов в праздничные дни 2 сентября
Особенно туристско-экскурсионные предприятия, местные объекты размещения сосредоточены на повышении качества пунктов назначения, увеличении новых впечатлений и человеческих ресурсов для обслуживания ожидаемого резкого роста числа туристов в праздничный период этого года.
Фактическая запись на территории квартала Вунгтау показывает, что в настоящее время существует разнообразие туристических продуктов для обслуживания туристов, включая морской курортный отдых, духовный, историко-революционный туризм вместе с системой отелей, курортов, вилл, зон отдыха Хо Мэй, морских и островных туров… которые уже и продолжают привлекать туристов, бронирующих заранее перед праздником Дня независимости 2 сентября.
Система инфраструктуры, такая как общественные туалеты, умные парковки, система освещения… также была улучшена и усилена для обслуживания туристов, которые, как ожидается, резко увеличатся в этот праздничный период.
По словам господина Дао Тхэ Аня, генерального директора акционерного общества туристической канатной дороги Вунгтау, город Хошимин, туристический комплекс Хо Мэй подготовил инфраструктуру и человеческие ресурсы для приема туристов в период 2 сентября.
В частности, популярные зоны, где сосредоточено много туристов и которые пользуются популярностью, такие как кафе Katinat, In the sea… были усилены для обеспечения качества продукции, безопасности пунктов назначения с целью обслуживания туристов как для развлечения, так и для проживания.
Прибывая в туристический комплекс Хо Мэй в этот 2 сентября, туристы также смогут испытать программу празднования административного дня, такие как шоу фонтанов и шоу Хо Мэй или тур Night Safari – наблюдение за ночными животными…
Улавливая потребности и тенденции зеленого туризма, сеть кафе Sol Retreat Farm 2, коммуна Thuong Tan, город Хошимин сосредотачивается на обновлении, улучшении зеленого пространства и дополнении новых уголков для “check-in”, чтобы у туристов были лучшие впечатления, такие как террасные поля, дорожка из камыша, кукурузный лабиринт, бамбуковый лес Северо-Запада…
Акцентом праздничного периода 2 сентября этого года в Sol Retreat Farm 2 является художественная программа и мероприятия, насыщенные культурой Северо-Запада, с множеством гастрономических комбо, приготовленных в новом стиле, чтобы туристы могли одновременно посещать и наслаждаться. Для семейных групп туристов или проживающих туристов возможен опыт некоторых мероприятий, таких как ловля рыбы, посещение садов, занятия… о культуре Северо-Запада.
В беседе с корреспондентом ВИА господин Хюинь Фи Кхань, председатель Народного комитета коммуны Хо Чрам, город Хошимин сообщил, что местные власти разработали конкретный план, в котором участвуют предприятия, чтобы предложить продукты для обслуживания туристов до, во время и после периода 2 сентября.
“В период 2 сентября этого года коммуна Хо Чрам сосредоточивается на ключевых вопросах – хорошем обеспечении санитарии окружающей среды, общественного порядка, работы по объявлению цен на товары, создании 3 рабочих групп для непрерывной проверки и корректировки туристической деятельности на территории в праздничный период. Благодаря этому обеспечивается здоровая, дружественная туристическая среда, привлекающая и удерживающая туристов в будущем, а не только в период 2 сентября этого года”, – подчеркнул господин Хюинь Фи Кхань.
Большинство туристических – туристско-экскурсионных предприятий оценивают внутренний рынок в праздничный период 2 сентября этого года как более оживленный раньше, чем в аналогичные периоды предыдущих лет, особенно туры в Ханой и близлежащие регионы.
Это показывает, что туристы с нетерпением ждут события A80, которое состоится в столице в праздничный период 2 сентября, при этом самые востребованные туристами группы туров – это city tour Ханоя и комбинированные маршруты, включая “Следуя по стопам дяди Хо” (Ханой – Тхайнгуен – Туенкуанг), “Воспоминания об осеннем октябре” (Ханой – Туенкуанг)…
Госпожа Чан Бао Тху, директор по маркетингу и коммуникациям туристической компании Vietluxtour, город Хошимин, сообщила, что для обслуживания внутренних и иностранных туристов в праздничный период 2 сентября предприятие готовило продукты и услуги очень рано, и в настоящее время группа туров “все включено” в Ханой и близлежащие регионы уже полностью заполнена туристами.
С другой стороны, предприятие представило туристам богатую серию туров “Вьетнам новой эпохи” с разнообразными уникальными маршрутами по новой туристической карте 34 провинций и городов. Цена туров в праздничный период 2 сентября этого года, в зависимости от маршрута, увеличится на 5-10% из-за роста стоимости некоторых услуг – авиабилетов, гостиниц, ресторанов…
Последний быстрый отчет акционерного общества Viet Travel Media по системе филиалов о ситуации бизнеса в праздничный период 2 сентября этого года показывает, что спрос на бронирование туров растет впечатляющими темпами по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем туристов, зарегистрировавшихся на туры, оценивается увеличившимся на 15%.