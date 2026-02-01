Хошимин в ускоренном порядке завершает разбирательства по нарушениям ННН-промысла

Хошимин в срочном порядке завершает «закрытие дел» по нарушениям ННН-промысла. Фото: ВИА

Это указание содержится в срочном официальном письме Председателя Народного комитета города Хошимин Нгуен Ван Дыока, посвящённом работе по противодействию ННН-промыслу.

Издание данного письма направлено на строгое выполнение указаний Премьер-министра Правительства и заместителя Премьер-министра Чан Хонг Ха по вопросам борьбы с ННН-промыслом, особенно в контексте активной подготовки Вьетнама к предстоящей работе с инспекционной делегацией Европейской комиссии (ЕК). Эта задача определена как ключевая и неотложная, имеющая важное значение для усилий всей рыбной отрасли страны по снятию «жёлтой карточки» ННН-промысла.

По итогам первоначальной проверки установлено, что темпы рассмотрения и закрытия дел по нарушениям ННН-промысла на территории города остаются медленными.

В связи с этим Председатель Народного комитета Хошимина потребовал от директора Департамента сельского хозяйства и окружающей среды сосредоточить усилия на жёстком и решительном руководстве, разработать конкретные планы и меры для немедленного устранения задержек. Соответствующие подразделения должны максимально мобилизовать ресурсы, тщательно проверить каждое дело, полностью и окончательно рассмотреть все нарушения в строгом соответствии с законодательством, обеспечив закрытие дел в установленный срок — до 5 февраля 2026 года.

Кроме того, Председатель Народного комитета подчеркнул необходимость повышения активности в работе по проверке и надзору, регулярного анализа и оценки результатов выполнения указаний Центральных органов и руководства города по борьбе с ННН-промыслом. В случае возникновения трудностей или проблем, выходящих за пределы полномочий, Департамент сельского хозяйства и окружающей среды обязан своевременно докладывать Народному комитету города для рассмотрения и принятия решений.

Особо отмечается требование Председателя Народного комитета Хошимина к директору Департамента сельского хозяйства и окружающей среды обеспечить ежедневную отчётность с полным обновлением данных о количестве дел по нарушениям ННН-промысла, прошедших проверку, рассмотрение и закрытие в соответствии с установленными правилами. Это рассматривается как важная основа для постоянного контроля со стороны городских властей за ходом выполнения задач, своевременного устранения недостатков и обеспечения реальной эффективности работы по борьбе с ННН-промыслом на территории города.

Согласно отчёту Департамента сельского хозяйства и окружающей среды Хошимина, в период с 1 января 2024 года по конец 2025 года в городе зафиксировано 1 827 случаев рыболовных судов с признаками нарушений, связанных с потерей сигнала системы мониторинга или выходом за разрешённые границы промысла. По результатам проверки к нарушившим судам были применены меры административного штрафа на общую сумму свыше 8,9 млрд донгов. В соответствии с указаниями руководства города Департамент сельского хозяйства и окружающей среды в настоящее время повторно проверяет случаи рыболовных судов с потерей связи более чем на 6 часов, которые пока не были рассмотрены.

Отдельно отмечается, что с начала 2026 года по настоящее время городские компетентные органы не выявили судов с потерей связи более чем на 10 дней, не зафиксировали случаев выхода рыболовных судов за разрешённые границы промысла; зарегистрировано 20 судов с потерей связи более чем на 6 часов, владельцы которых сообщили своё местоположение в установленном порядке, после чего связь была восстановлена, и суда продолжают работать в море.