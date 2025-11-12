НОВОСТИ
Хошимин выделил 20 миллиардов донгов для помощи Хюэ в ликвидации последствий наводнений и тайфуна
Выступая на церемонии передачи, господин Нгуен Фыок Лок подчеркнул, что эта помощь выражает искренние чувства и солидарность партийной организации, органов власти и жителей города Хошимин по отношению к соотечественникам Центрального Вьетнама, способствует скорейшей стабилизации жизни населения города Хюэ и восстановлению производства и быта после стихийного бедствия.
Заместитель председателя Народного комитета города Хюэ Нгуен Чи Тай сообщил, что город обеспечит эффективное и целевое использование полученных средств, чтобы помощь своевременно дошла до семей, наиболее пострадавших от наводнения. Он также выразил надежду, что дух солидарности, взаимной поддержки и сердечности между двумя городами будет и впредь укрепляться, распространяя добрые ценности взаимопомощи и сотрудничества ради устойчивого развития каждого города.
В тот же день страховая компания «Vietinbank Insurance» также передала 140 миллионов донгов ОФВ города Хюэ для поддержки пострадавших от наводнения жителей.
Согласно отчёту, по состоянию на 9 ноября ОФВ города Хюэ получил от организаций, предприятий и частных лиц пожертвования на сумму свыше 88,8 миллиарда донгов, а также тысячи наборов товаров, оборудования и предметов первой необходимости для жителей районов, пострадавших от наводнений.