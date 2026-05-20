НОВОСТИ
Хошимин вошёл в Топ-100 глобальных стартап-экосистем
В регионе Юго-Восточной Азии Хошимин занимает 5-е место по уровню развития инновационной стартап-экосистемы и 2-е место по показателю зрелости экосистемы (Ecosystem Maturity). Сильнейшим направлением города является финтех: он занимает 3-е место в Юго-Восточной Азии и 60-е место в мире. В сфере блокчейна город находится на 5-м месте в регионе и на 70-м месте в мировом рейтинге. Кроме того, город занял 7-е место в Азиатско-Тихоокеанском регионе по уровню активности стартап-сообщества (Startup Community Activity).
По оценке StartupBlink, Хошимин входит в число лидеров Юго-Восточной Азии по уровню зрелости экосистемы, что отражает способность создавать стартапы с высоким потенциалом роста и масштабирования бизнеса. Город также считается одним из наиболее динамичных стартап-центров региона благодаря всё более активному участию стартапов, инвесторов, вузов, технологических компаний и организаций поддержки инноваций.
В последние годы Хошимин последовательно продвигает политику и программы поддержки стартапов и инноваций, развивает модели открытых инноваций, усиливает инвестиционные связи и международное сотрудничество. Результаты нынешнего рейтинга свидетельствуют о том, что усилия города по улучшению среды поддержки стартапов, стимулированию инноваций и расширению международных связей постепенно получают признание мирового сообщества.
Одновременно данный рейтинг служит важным источником аналитической информации для государственных органов, организаций поддержки, инвесторов и экспертного сообщества, позволяя объективнее оценить позиции города в региональной и мировой инновационной экосистеме.
Комментируя результаты рейтинга, директор Департамент науки и технологий Хошимина Лам Динь Тханг отметил, что этот успех стал результатом длительных усилий и тесного взаимодействия всех участников экосистемы — от стартап-сообщества, инвесторов, вузов и исследовательских институтов до организаций поддержки и государственных структур.
По его словам, вхождение Хошимина в мировой Топ-100 не только способствует укреплению международного имиджа и узнаваемости города, но и создаёт более благоприятные условия для привлечения инвестиций, высококвалифицированных специалистов и расширения международного инновационного сотрудничества.
Рассматривая науку, технологии, инновации и цифровую трансформацию как ключевые драйверы быстрого и устойчивого развития, город продолжит совершенствовать благоприятную среду для развития научно-технологических компаний и инновационных стартапов. Это должно способствовать достижению двузначных темпов экономического роста и повышению конкурентоспособности города в новый период развития.
Кроме того, Хошимин намерен и далее развивать механизмы экспериментальной апробации политики, стимулировать открытые инновации и поддерживать выход стартапов на региональные и международные рынки.
Рейтинг StartupBlink считается одним из наиболее авторитетных международных индексов в сфере инновационных стартап-экосистем. Он оценивает более 1500 городов и 100 стран мира по таким критериям, как масштаб деятельности, качество экосистемы и деловая среда, поддерживающая инновации.