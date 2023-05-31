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НОВОСТИ

Хошимин внедряет стандарты АСЕАН в секторе туризма

31 мая Департамент туризма Хошимина провел конференцию по внедрению стандартов АСЕАН в секторе туризма и в то же время учредил Премию АСЕАН в области туризма для бизнес-сообщества и подразделений, работающих в отрасли.
  Буи Тхи Нгок Хиеу, заместитель директора Департамента туризма Хошимина, представила решения по внедрению стандартов туризма АСЕАН в городе. Фото: ВИА  
Буй Тхи Нгок Хиеу, заместитель директора Департамента туризма города, сказала, что применение стандартов туризма АСЕАН обеспечит качество и безопасность для посетителей, чтобы они могли получить лучший опыт путешествий. Для предприятий применение стандартов при создании продуктов и услуг создаст качественную туристическую среду и будет способствовать укреплению репутации Хошимина как туристического направления. Стандарты туризма АСЕАН устанавливают требования к управлению, сокращению энергопотребления, устойчивому использованию природных ресурсов и эффективной переработке отходов... Соблюдая эти стандарты, Хошимин может поддерживать гармоничный баланс между развитием туризма и охраной окружающей среды, адаптируя к изменению климата.

Г-жа Буй Тхи Нгок Хиеу попросила, чтобы каждое предприятие, работающее в секторе туризма, активно разработало план, сроки и дорожную карту для применения стандартов туризма АСЕАН. В частности, предприятия сосредотачиваются на создании мер для решения существующих трудностей на предприятиях, чтобы повысить качество услуг, конкурентоспособность. Туристические предприятия должны оценить эффективность и возможности персонала и сотрудников, работающих в объектах размещения, чтобы найти решения для повышения удовлетворенности посетителей.

По мнению экспертов в области туризма, Хошимин известен как один из самых оживленных коммерческих, сервисных и туристических центров страны и привлекает миллионы посетителей со всего мира. Благодаря своему выдающемуся развитию город стал разнообразным и привлекательным местом. Однако для того, чтобы адаптироваться к общей тенденции развития региона и мира, требуется, чтобы туристическая индустрия Хошимина стандартизировала услуги системы туристического обслуживания в качестве предварительного условия, важного на пути развития. Поэтому необходимо срочно изучить и применить стандарты АСЕАН.

На национальном уровне г-жа Нгуен Тхань Бинь, заместитель директора Департамента гостиничного дела Национальной администрации туризма Вьетнама, заявила, что туризм Вьетнама идет к цели 2030 года действительно стать передовым сектором экономики, создавая сильную движущую силу для продвижения других отраслей и сфер. Туризм Вьетнама развивается устойчивым и инклюзивным образом, проявляя ответственность на основе зеленого роста, максимизируя вклад туризма в цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций, активно адаптируясь к изменению климата...

Индустрия туризма Вьетнама будет способствовать внедрению стандартов туризма АСЕАН, в том числе: «зеленые» отели, общественный туризм, продукты устойчивого туризма, места проведения MICE, чистый туристический город, общественные туалеты, спа-услуги... Все стандарты туризма АСЕАН направлены на устойчивое развитие, экологичность и энергосбережение в сфере размещения. Наряду с этим, индустрия туризма Вьетнама способствует участию в Премии туризма АСЕАН, ежегодном мероприятии, посвященном населенным пунктам и единицам с высококачественными туристическими продуктами и услугами, способствующими устойчивому развитию туристических направлений в регионе АСЕАН.

ИЖВ/ВИА

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