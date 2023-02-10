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НОВОСТИ

Хошимин: вклад цифровой экономики в ВВП превышает 15%

Цифровая экономика составила 15,38% валового регионального внутреннего продукта (ВВП) Хошимина в 2022 году, превысив годовой целевой показатель в 15%. Цифровая экономика составила 15,38% валового регионального внутреннего продукта (ВВП) Хошимина в 2022 году, превысив годовой целевой показатель в 15%.

Для достижения такого результата местные органы власти запустили ряд инструментов и систем, обслуживающих программу цифровой трансформации южного экономического центра, которая фокусируется на трех столпах цифрового правительства, цифровой экономики и цифрового общества.

В частности, в конце апреля город ввел в эксплуатацию две фундаментальные системы, обслуживающие цифровое управление и «умное» строительство городских территорий, одна из которых демонстрирует 20 групп социально-экономической информации, чтобы помочь руководителям города получить доступ к общей ситуации и принять подходящие решения, в то время как другая отражает отзывы, предложения людей и обработку этих комментариев в виде диаграмм.

Также были запущены четыре ключевые платформы - платформа услуг местных органов власти и другие по анализу данных, общему цифровому управлению и виртуальным встречам.

В этом году город планирует завершить свою цифровую базу данных, запустив 6 специализированных информационных систем в области здравоохранения, земли, строительства, социальной защиты, государственных инвестиций и планирования.

ВИА/ИЖВ

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