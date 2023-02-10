НОВОСТИ
Хошимин: вклад цифровой экономики в ВВП превышает 15%
Для достижения такого результата местные органы власти запустили ряд инструментов и систем, обслуживающих программу цифровой трансформации южного экономического центра, которая фокусируется на трех столпах цифрового правительства, цифровой экономики и цифрового общества.
В частности, в конце апреля город ввел в эксплуатацию две фундаментальные системы, обслуживающие цифровое управление и «умное» строительство городских территорий, одна из которых демонстрирует 20 групп социально-экономической информации, чтобы помочь руководителям города получить доступ к общей ситуации и принять подходящие решения, в то время как другая отражает отзывы, предложения людей и обработку этих комментариев в виде диаграмм.
Также были запущены четыре ключевые платформы - платформа услуг местных органов власти и другие по анализу данных, общему цифровому управлению и виртуальным встречам.
В этом году город планирует завершить свою цифровую базу данных, запустив 6 специализированных информационных систем в области здравоохранения, земли, строительства, социальной защиты, государственных инвестиций и планирования.