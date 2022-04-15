Хошимин будет вакцинировать детей в возрасте 5-12 лет от COVID-19 с 16 апреля

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Хошимин начнет вакцинацию против COVID-19 для 6-классников во всех 23 районах города Тхудык и 5-классников в 4 начальных школах 16 апреля.

Информация была обнародована Хо Тан Минем, начальником управления муниципального управления образования и профессиональной подготовки, на пресс-конференции, посвященной профилактике и борьбе с COVID-19 в городе, а также экономическому восстановлению 14 апреля.

После извлечения уроков и опыта из первого раунда прививки город будет вакцинировать детей в возрасте 5-12 лет в соответствии с графиком, сказал Минь, добавив, что родители должны одобрить вакцинацию своих детей письменным документом и присутствовать на протяжении всего процесса инъекции.

Нгуен Хонг Там, заместитель директора городского Центра по контролю за заболеваниями (HCDC), сказал, что Хошимин должен был получить 87.500 доз вакцин против COVID-19 ночью 14 апреля, что составляет одну десятую от необходимого количества.

Согласно плану, принятому муниципальным народным комитетом ранее в этом месяце, Хошимин должен привить 898.537 детей, в том числе 885.730 учащихся и 12.807 детей, воспитывающихся в центрах социальной поддержки и тех, кто еще не ходит в школу.

Ожидается, что вакцинация будет завершена к сентябрю этого года.