Хошимин арендует оборудование для мониторинга рыболовных судов, не соответствующих требованиям

Пограничные войска Хошимина проверяют оборудование мониторинга движения на одном из рыболовных судов перед выходом в море. Фото: ВИА

Хошимин согласовал принципиальное решение по предложению Департамента сельского хозяйства и окружающей среды о привлечении услуг в сфере информационных технологий для мониторинга рыболовных судов, не имеющих полного юридического пакета документов и необходимого оборудования безопасности.

Народный комитет Хошимина недавно одобрил принцип аренды оборудования для мониторинга движения примерно 480 рыболовных судов, которые пока не соответствуют условиям для ведения деятельности, с целью усиления управления и предотвращения риска незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла — Борьба с ННН-промыслом (незаконным, несообщаемым и нерегулируемым), тем самым содействуя скорейшему снятию предупреждения «жёлтой карточки» Европейской комиссии (EC) для всей страны.

После восьми лет реализации Закона о рыболовстве 2017 года и применения множества мер по противодействию ННН-промыслу Хошимин достиг положительных результатов.

Однако в настоящее время на территории города около 10% рыболовных судов всё ещё не соответствуют условиям для деятельности из-за отсутствия необходимых юридических документов либо несоответствия требованиям к техническому оборудованию безопасности.

Эта группа судов относится к категории повышенного риска совершения нарушений, связанных с ННН-промыслом, что влияет на общие усилия страны по устранению предупреждения «жёлтой карточки» Европейской комиссии.

В последнее время управление судами, не отвечающими требованиям, в основном осуществлялось вручную — посредством прямых проверок в местах стоянки либо через требование к владельцам судов отправлять фотографии и координаты судов через приложение Zalo. Однако такой подход выявил ряд ограничений: значительные затраты трудовых ресурсов, расходы на передвижение и сложности с точным контролем деятельности судов, особенно тех, которые швартуются за пределами территории города.

Практические проверки показали, что были случаи, когда рыболовные суда не удавалось обнаружить по отправленным координатам и фотографиям, что создавало трудности для мониторинга.

Исходя из сложившейся ситуации, Департамент сельского хозяйства и окружающей среды предложил внедрить комплексную услугу информационных технологий для управления этой группой судов. Предполагается, что система будет включать оборудование мониторинга движения, программное обеспечение управления, техническую инфраструктуру и персонал для эксплуатации.

Оборудование позволит определять местоположение судна, направление его движения и выявлять случаи, когда судно покидает место стоянки, происходит вмешательство в оборудование или уровень заряда батареи приближается к критическому. Предварительная общая стоимость проекта оценивается в 2,88 млрд донгов из городского бюджета с ежемесячной оплатой.

После внедрения система мониторинга позволит отслеживать местоположение рыболовных судов круглосуточно (24/7), помогая органам управления своевременно выявлять случаи незаконного перемещения судов или признаки нарушений; одновременно данные, собираемые системой, позволят сформировать базу данных для долгосрочного управления и повысить эффективность управления рыболовным флотом.

По данным Департамента сельского хозяйства и окружающей среды Хошимина, применение технологий для мониторинга рыболовных судов, не отвечающих установленным требованиям, не только позволит сократить расходы и трудовые ресурсы по сравнению с прежним ручным способом управления, но и повысит прозрачность и точность управления рыболовством.

Тем самым это будет способствовать предотвращению риска нарушений, связанных с ННН-промыслом, выполнению требований Европейского союза и содействию устойчивому развитию рыбной отрасли города в ближайшее время.