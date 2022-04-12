Хошимину требуется 65.500 рабочих во втором квартале 2022 года

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По опросам о потребностях компаний в человеческих ресурсах, проведенным Falmi в 2022 году, потребность в наборе рабочих на государственных предприятиях составляет всего 1,17% от общей потребности в рабочей силе, в том числе набор в негосударственные предприятия составил 89,66%, а в предприятия с иностранными инвестициями - 9,17%.

Спрос на человеческие ресурсы сконцентрирован в секторе торговли и услуг, на долю которого приходится 65,41% от общего спроса на человеческие ресурсы в 2022 году; далее следуют сектор промышленности и строительства, на который приходится 33,63%, и сектор сельского и лесного хозяйства, морепродукты, на которые приходится 0,96%.

Кроме этого, в производственной области спрос на человеческие ресурсы в четырех ключевых отраслях промышленности составлял 19,37% (на машиностроение приходилось 4,37%, на производство электроники - 6,97%, пищевая промышленность, химикаты - пластик - каучук - 4,07%).

Потребность в человеческих ресурсах в 9 основных отраслях услуг составляет 51,26%.

Опросы предприятий также показывают, что их потребность в обученных человеческих ресурсах составляет 86,28%.

По оценкам, во всем городе работает около 4,9 млн. человек. При этом на предприятиях работает более 3 млн. человек, из них на государственных предприятиях - более 3%, на негосударственных предприятиях - 74,5%, на предприятиях с иностранным капиталовложением - 22,49%.