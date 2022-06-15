Хорошие сигналы для вьетнамского экспорта фруктов

Многие вьетнамские фрукты проходят заключительные этапы переговоров для выхода на новые рынки: маракуйя одобрена Китаем, а помело с зеленой кожурой направляется в США.

По словам Ле Ван Тиета, заместителя главы Департамента защиты растений Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов, Китай разрешил пилотный импорт вьетнамской маракуйи в провинцию Гуандун через пограничный пункт пропуска с вьетнамскими провинциями Лангшон и Куангнинь. Фрукты должны иметь коды зоны выращивания и упаковки и соответствовать стандартам безопасности пищевых продуктов, среди прочих критериев.

Переговоры Вьетнама об экспорте дуриана в Китай также вступили в завершающую фазу, и стороны работают над завершением протокола, регулирующего родственные плантации, коды дистрибьюторов и борьбу с болезнями.

Между тем США уже разрешили ввоз 6 видов вьетнамских фруктов. Обе стороны находятся на заключительном этапе переговоров о поступлении фруктов на рынок США в зависимости от спроса американских потребителей.

Для японского рынка, который принял вьетнамский драгонфрут, личи и манго, Департамент защиты растений ведет переговоры об экспорте местного лонгана с использованием нового метода холодной обработки.

Чтобы воспользоваться возможностями, многие места готовят участки для выращивания и источники сырья. Примечательно, что Жиалай сделала маракуйю одним из 4 основных фруктов. К 2025 году провинция Центрального нагорья планирует увеличить свою плантацию маракуйи до 20.000 га с нынешних 4.000 га./