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Хорошее начало для туристического сектора Хошимина
Поскольку Лунный Новый год - самый продолжительный и самый важный ежегодный фестиваль для вьетнамцев - не за горами, сектор будет продолжать запускать различные программы и мероприятия, чтобы привлечь больше посетителей в этот город.
Город усилит деятельность по поддержке туристов через горячую линию информационного портала 1022, которая поможет активизировать сотрудничество между областями, городами и туристическими агентствами, удовлетворяя информационные потребности посетителей, создавая профессиональную и дружелюбную туристическую атмосферу для отдыхающих, приезжающих в город.
В 2023 году город планирует принять 5 млн. иностранных гостей и 35 млн. внутренних посетителей.