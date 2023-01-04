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НОВОСТИ

Хорошее начало для туристического сектора Хошимина

Департамент туризма Хошимина 3 января объявил, что во время недавних трехдневных новогодних праздников этот район принял около 35.000 иностранных гостей и 1,6 млн. отдыхающих, заработав более 5,9 трлн. донгов (251 млн. долл. США). Департамент туризма Хошимина 3 января объявил, что во время недавних трехдневных новогодних праздников этот район принял около 35.000 иностранных гостей и 1,6 млн. отдыхающих, заработав более 5,9 трлн. донгов (251 млн. долл. США).

Поскольку Лунный Новый год - самый продолжительный и самый важный ежегодный фестиваль для вьетнамцев - не за горами, сектор будет продолжать запускать различные программы и мероприятия, чтобы привлечь больше посетителей в этот город.

Город усилит деятельность по поддержке туристов через горячую линию информационного портала 1022, которая поможет активизировать сотрудничество между областями, городами и туристическими агентствами, удовлетворяя информационные потребности посетителей, создавая профессиональную и дружелюбную туристическую атмосферу для отдыхающих, приезжающих в город.

В 2023 году город планирует принять 5 млн. иностранных гостей и 35 млн. внутренних посетителей.

ВИА/ИЖВ

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