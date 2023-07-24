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Хойан, Хошимин вошли в топ-15 лучших городов Азии в 2023 г
Как сообщает сайт, независимо от того, проводите ли вы медовый месяц в сказочной столице Индии или отправляетесь в трепетное путешествие по японскому мегаполису, 15 лучших городов Азии, выбранных читателями в этом году, сочетают в себе множество великолепных ресторанов, многослойную историю и волшебство, которое происходит, когда древняя история встречается с современным миром.
Хойан, набравший 87,86 балла, занял 13-е место, за ним следует Хошимин с 87,64 балла. На протяжении многих лет Хойан сохраняет свои позиции в рейтингах Travel Leisure, а также многих престижных международных журналов.
Расположенный в центральной провинции Куангнам город Хойан издавна известен своими древними кварталами, являющимися объектом всемирного наследия, с типичным комплексом архитектурного наследия.
Служивший торговым портом с 15 по 19 век, сегодня легко заметить, что яркая и оживленная атмосфера этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО практически не изменилась. Хойан - это прогулка по жизни, в которой есть, что посмотреть, поесть и чем заняться.
Ранее Хойан также неоднократно удостаивался премии Travel Leisure как самый замечательный город мира в 2019 году, ведущий город Азии в 2020 году, 10 лучших городов Азии в 2018 и 2021 годах или одно из 50 лучших мест для путешествий в 2019 году.
Хойан также сохранил свою позицию в списке 13 самых романтичных мест мира по версии CNN.
В отличие от спокойствия Хойана, космополитичный мегаполис Вьетнама – Хошимин - является одним из самых оживленных центров в стране. В городе сочетаются старое и новое, исторические достопримечательности, которые придают ему особую привлекательность. Город также известен своей оживленной ночной жизнью, наполненной барами, живой музыкой и множеством развлечений для одиноких путешественников, желающих отправиться в путь после наступления темноты.
В Хошимине посетители могут насладиться уличной едой на рынке Бентхань, одном из старейших сохранившихся сооружений города. Чтобы лучше понять героическую борьбу южной армии и народа, можно посетить Музей останков войны и туннели Кучи.
В рамках исследования World's Best Awards, проводимого Travel Leisure, туристы всего мира делятся своим мнением о лучших отелях, курортах, городах, островах, круизных лайнерах, спа-центрах, авиакомпаниях и многом другом.
В этом году список возглавил индийский город Удайпур, набравший 93,33 балла. Удайпуру не чуждо первое место в этом списке Travel Leisure. За последние пять лет Удайпур дважды занимал первое место.
В прошлом году читатели Travel Leisure включили остров Фукуок во вьетнамской провинции Киенжанг, расположенной в дельте реки Меконг, в список 25 лучших островов мира.