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Хойан, Хошимин вошли в топ-15 лучших городов Азии в 2023 г

Хойан и Хошимин Вьетнама - два направления, вошедшие в список победителей конкурса World's Best Awards 2023 как любимые города Азии, за которые проголосовали читатели американского туристического журнала Travel Leisure.
  Угол древнего города Хойан  
Хойан и Хошимин Вьетнама - два направления, вошедшие в список победителей конкурса World's Best Awards 2023 как любимые города Азии, за которые проголосовали читатели американского туристического журнала Travel Leisure.

Как сообщает сайт, независимо от того, проводите ли вы медовый месяц в сказочной столице Индии или отправляетесь в трепетное путешествие по японскому мегаполису, 15 лучших городов Азии, выбранных читателями в этом году, сочетают в себе множество великолепных ресторанов, многослойную историю и волшебство, которое происходит, когда древняя история встречается с современным миром. 

Хойан, набравший 87,86 балла, занял 13-е место, за ним следует Хошимин с 87,64 балла. На протяжении многих лет Хойан сохраняет свои позиции в рейтингах Travel Leisure, а также многих престижных международных журналов.

Расположенный в центральной провинции Куангнам город Хойан издавна известен своими древними кварталами, являющимися объектом всемирного наследия, с типичным комплексом архитектурного наследия.

Служивший торговым портом с 15 по 19 век, сегодня легко заметить, что яркая и оживленная атмосфера этого объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО практически не изменилась. Хойан - это прогулка по жизни, в которой есть, что посмотреть, поесть и чем заняться.

Ранее Хойан также неоднократно удостаивался премии Travel Leisure как самый замечательный город мира в 2019 году, ведущий город Азии в 2020 году, 10 лучших городов Азии в 2018 и 2021 годах или одно из 50 лучших мест для путешествий в 2019 году.

Хойан также сохранил свою позицию в списке 13 самых романтичных мест мира по версии CNN.

В отличие от спокойствия Хойана, космополитичный мегаполис Вьетнама – Хошимин - является одним из самых оживленных центров в стране. В городе сочетаются старое и новое, исторические достопримечательности, которые придают ему особую привлекательность. Город также известен своей оживленной ночной жизнью, наполненной барами, живой музыкой и множеством развлечений для одиноких путешественников, желающих отправиться в путь после наступления темноты.

В Хошимине посетители могут насладиться уличной едой на рынке Бентхань, одном из старейших сохранившихся сооружений города. Чтобы лучше понять героическую борьбу южной армии и народа, можно посетить Музей останков войны и туннели Кучи.

В рамках исследования World's Best Awards, проводимого Travel Leisure, туристы всего мира делятся своим мнением о лучших отелях, курортах, городах, островах, круизных лайнерах, спа-центрах, авиакомпаниях и многом другом.

В этом году список возглавил индийский город Удайпур, набравший 93,33 балла. Удайпуру не чуждо первое место в этом списке Travel Leisure. За последние пять лет Удайпур дважды занимал первое место.

В прошлом году читатели Travel Leisure включили остров Фукуок во вьетнамской провинции Киенжанг, расположенной в дельте реки Меконг, в список 25 лучших островов мира.

ВИА/ИЖВ

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