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НОВОСТИ

Хойан принял десятки тысяч посетителей в новогодние каникулы

Древний город Хойан, признанный ЮНЕСКО мировым культурным наследием, в центральной провинции Куангнам обслужил десятки тысяч туристов по случаю новогодних каникул с 30 декабря 2023 года по 1 января 2024 года.
  Хойан принимает десятки тысяч посетителей в новогодние праздники. Фото: baoquangnam.vn  
Представители властей провинции и города 1 января приветствовали и вручили цветы и фонарики, символ Хойана, первым иностранным гостям древнего города.

Директор городского Центра культуры, спорта, радио и телевидения Чыонг Тхи Нгок Кам рассказала, что для встречи нового года муниципальные власти организовали ряд культурных мероприятий для привлечения туристов, таких как кулинарный фестиваль Куанг, молодежная вечеринка "Хойан - обратный отсчет 2024" и церемония, посвященная принятию Хойана в сеть творческих городов ЮНЕСКО.

Хойан был признан ЮНЕСКО мировым культурным наследием в 1999 году. Город также знаменит своим Хочам, который в 2009 году был признан биосферным заповедником ЮНЕСКО.

ВИА/ИЖВ

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