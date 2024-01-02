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Хойан принял десятки тысяч посетителей в новогодние каникулы
Директор городского Центра культуры, спорта, радио и телевидения Чыонг Тхи Нгок Кам рассказала, что для встречи нового года муниципальные власти организовали ряд культурных мероприятий для привлечения туристов, таких как кулинарный фестиваль Куанг, молодежная вечеринка "Хойан - обратный отсчет 2024" и церемония, посвященная принятию Хойана в сеть творческих городов ЮНЕСКО.
Хойан был признан ЮНЕСКО мировым культурным наследием в 1999 году. Город также знаменит своим Хочам, который в 2009 году был признан биосферным заповедником ЮНЕСКО.