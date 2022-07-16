Хойан попал в список 25 лучших городов мира

Хойан — идеальное место для исследователей культуры, любителей еды и покупателей. Фото: ИЖВ

Древний город Хойан в центральной провинции Вьетнама Куангнам занял 20-е место в новом глобальном списке 25 лучших городов, выбранном читателями американского журнала Travel Leisure («Путешествия отдых»).

Читатели ранжировали города на основе таких факторов, как качество отелей и ресторанов, культурное наследие, достопримечательности, кухня…

Оахака в Мексике был признан лучшим городом с результатом 92,96 балла. Сан-Мигель-де-Альенде в Мексике занял второе место, за ним следует Убуд в Индонезии.

Хойан был оживленным международным торговым портом с XVI по XIX века, привлекая торговые суда из Китая и Японии. Это объект Всемирного наследия, признанный ЮНЕСКО.

Недавно дубайский журнал Time Out также включил Хойан в список «самых лучших мест» для путешествий в июле с теплой погодой.

«Поскольку в Ханое и Хошимине идут муссонные дожди, сообразительные путешественники во Вьетнаме направляются к центральному побережью, где погода сухая и теплая», — говорится в журнале.



