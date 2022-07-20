Хойан и Фукуок включены в список ведущих мировых направлений по версии американского журнала

Хойан. Фото: ВИА

Древний город Хойан в центральной провинции Вьетнама Куангнам занял 20-е место в новом глобальном списке 25 лучших городов, выбранном читателями американского журнала Travel Leisure (Путешествия отдых).

Читатели ранжировали города на основе таких факторов, как качество отелей и ресторанов, культурное наследие, достопримечательности, кухня и меры против COVID-19.

Оахака в Мексике был признан лучшим городом с результатом в 92,96 балла. Сан-Мигель-де-Альенде в Мексике занял второе место, за ним следует Убуд в Индонезии.

Хойан был оживленным международным торговым портом с XVI по XIX века, привлекая торговые суда из Китая и Японии. Это объект Всемирного наследия, признанный ЮНЕСКО.

Между тем, Фукуок, крупнейший остров Вьетнама у южной провинции Кьенжанг, был выбран читателями журнала одним из 25 лучших островов в мире.

Остров Фукуок. Фото: ВИА Согласно журналу, энтузиазм читателей по поводу острова проистекает из «его пляжей с белым песком и восхитительной еды». Остров славится производством рыбного соуса, незаменимой вьетнамской приправы, и перца горошком. Остров славится производством рыбного соуса, незаменимой вьетнамской приправы, и перца горошком.

Другие достопримечательности включают его коралловые рифы и густой тропический лес, пишет журнал.

В опросе World Best Awards этого года Travel Leisure попросила своих читателей оценить впечатления от путешествий по всему миру, чтобы выбрать лучшие острова мира на основе занятий, достопримечательностей, природных объектов, пляжей, еды и дружелюбия.

Остров Искья в Италии возглавил список, за ним следуют Мальдивы и Бали в Индонезии.

Фукуок приобрел популярность после того, как в 2014 году правительство разрешило 30-дневный безвизовый въезд.







