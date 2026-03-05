Хойан засиял в ночь открытия Фестиваля света и наследия

Шоу дронов, воссоздающее образ дракона и феникса в небе над Хойаном (Фото: ВИА)

Программа сочетает современные технологии и систему традиционных художественных фонарей, создавая масштабное световое пространство. Движущиеся в ночном небе изображения Дракона и Феникса были поставлены как символический ритуал встречи весны, передающий пожелания богатства, процветания и благополучия в новом году.

Кульминационным моментом церемонии открытия стало световое шоу, имитирующее сцену, где Дракон и Феникс «дарят» с неба «лепестки удачи», создавая уникальный обряд благословения в ночном небе Хойана.

Завершением церемонии стало художественное фейерверк-шоу, официально открывшее серию мероприятий, которые продлятся до 30 апреля.

Наземное пространство на острове Воспоминаний Хойана также оформлено в тематике « Японское торговое судно с красной печатью «Сюинсэн» - картина наследия», вдохновлённой периодом расцвета торгового порта Хойан в XVII веке. Образ корабля с красной печатью — символа торговых связей между Вьетнамом и Японией — был воссоздан с помощью масштабной системы художественных фонарей, дополненной выставками традиционных ремёсел, мастер-классами и мини-шоу искусства.

Художественное выступление в рамках программы (Фото: ВИА)

В рамках фестиваля запланировано множество тематических мероприятий, включая Неделю шёлка (10–23 марта), Неделю керамики (24 марта – 13 апреля) и церемонию закрытия 30 апреля с запуском небесных фонарей и плавучих фонариков. Также будут организованы пространства для знакомства с ремесленными деревнями и зоны продажи изделий ручной работы для туристов.

Исполнительный директор острова Воспоминаний Хойана Тхан Тхи Тху Хуен сообщила, что в 2025 году комплекс принял более 600 000 посетителей. В 2026 году планируется провести три крупных фестивальных события, среди которых Фестиваль света и наследия станет ключевым мероприятием. Ожидается, что это позволит увеличить поток туристов на 20–30% по сравнению с прошлым годом.

В 2026 году город Дананг ставит цель принять 19,1 млн туристов, что на 10,2% больше, чем в 2025 году. При этом количество иностранных гостей прогнозируется на уровне около 7,86 млн человек с ожидаемым ростом на 13–15%.