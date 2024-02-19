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Хойан вошел в число лучших мест в мире для медового месяца в 2024 году

Древний город Хойан в центральной провинции Куангнам вошел в число 25 лучших мест для проведения медового месяца в мире в 2024 году по версии Tripadvisor 2023 Travelers' Choice Best of the Best Awards.
  Древний город Хойан в Куангнамe вошел в число 25 лучших мест для проведения медового месяца в мире в 2024 году по версии Tripadvisor 2023 Travelers' Choice Best of the Best Awards  
По словам Нгуен Тхань Хонга, директора провинциального департамента культуры, спорта и туризма, рейтинги Tripadvisor основаны на отзывах туристов за последние 12 месяцев.

Остров Бали (Индонезия) возглавил список благодаря своим длинным пляжам с мелким белым песком и прекрасным пейзажам. Хойан, как единственный город-представитель Вьетнама, занял второе место в этом списке.

Среди других направлений были названы Мальдивы, Республика Доминика, Маврикий, Као Лак (Таиланд), Санторини (Греция), Венеция (Италия) и другие.

В этих местах можно провести медовый месяц с красивыми пейзажами и романтическим ужином для пар.

Список составлен в рамках премии Tripadvisor's Choice Awards Best of the Best 2024, чтобы отметить направления с ресторанами, отелями и развлекательными мероприятиями, получившие количество голосов, значительно превосходящее ожидания посетителей. Менее 1% из 8 миллионов заявленных направлений получают награду Best of the Best.

Хойан когда-то был важным оживленным торговым портом Юго-Восточной Азии с XV по XIX век. В то же время он был популярной остановкой для путешественников, а теперь стал более популярным среди иностранных туристов и особенно привлекателен для жителей Японии, Китая и Республики Корея.

На 14-й день каждого лунного месяца в Хойане организуется «Ночь полнолуния в Старом городе» и другие фестивали с разноцветными фонариками, романтично мерцающими в свете реки, что отражает традиционные черты древнего города.

Кроме того, в городе есть такие известные достопримечательности, как мост Кау, храм Куан Конг и старинные дома, а также небольшие заросшие мхом улочки для пешеходов.

Во время недавнего Лунного Нового года (с 8 по 14 февраля) провинция приняла 305 000 посетителей, что на 35% больше, чем за тот же период прошлого года, из которых число международных посетителей достигло 97 000, что на 42% больше, а внутренние туристы составили 208 000, что на 31% больше, чем в прошлом году.

ВИА/ИЖВ

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