НОВОСТИ
Хойан вошел в число лучших мест в мире для медового месяца в 2024 году
Остров Бали (Индонезия) возглавил список благодаря своим длинным пляжам с мелким белым песком и прекрасным пейзажам. Хойан, как единственный город-представитель Вьетнама, занял второе место в этом списке.
Среди других направлений были названы Мальдивы, Республика Доминика, Маврикий, Као Лак (Таиланд), Санторини (Греция), Венеция (Италия) и другие.
В этих местах можно провести медовый месяц с красивыми пейзажами и романтическим ужином для пар.
Список составлен в рамках премии Tripadvisor's Choice Awards Best of the Best 2024, чтобы отметить направления с ресторанами, отелями и развлекательными мероприятиями, получившие количество голосов, значительно превосходящее ожидания посетителей. Менее 1% из 8 миллионов заявленных направлений получают награду Best of the Best.
Хойан когда-то был важным оживленным торговым портом Юго-Восточной Азии с XV по XIX век. В то же время он был популярной остановкой для путешественников, а теперь стал более популярным среди иностранных туристов и особенно привлекателен для жителей Японии, Китая и Республики Корея.
На 14-й день каждого лунного месяца в Хойане организуется «Ночь полнолуния в Старом городе» и другие фестивали с разноцветными фонариками, романтично мерцающими в свете реки, что отражает традиционные черты древнего города.
Кроме того, в городе есть такие известные достопримечательности, как мост Кау, храм Куан Конг и старинные дома, а также небольшие заросшие мхом улочки для пешеходов.
Во время недавнего Лунного Нового года (с 8 по 14 февраля) провинция приняла 305 000 посетителей, что на 35% больше, чем за тот же период прошлого года, из которых число международных посетителей достигло 97 000, что на 42% больше, а внутренние туристы составили 208 000, что на 31% больше, чем в прошлом году.