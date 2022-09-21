Ханой: 21 трлн. донгов на замену 1.100 бензиновых автобусов на электромобили

Электробус Винбус. Фото: VinGroup

Согласно расчетам транспортной отрасли Ханоя, городу необходимо инвестировать около 21 трлн. донгов для переоборудования почти 1.100 бензиновых и дизельных автобусов в электромобили.

Газета Туойче сообщила, что Народный комитет Ханоя только что поручил Департаменту транспорта разработать цели и дорожную карту для реализации программы действий по зеленой энергетической трансформации, сокращению выбросов углерода и метана.

Транспортная корпорация Ханоя (Transerco) заявила, что ей требуется 21 миллиард донгов для переоборудования всех бензиновых и дизельных автобусов (1.100 автомобилей), которыми управляет это подразделение, в электрические автобусы.

Количество транспортных средств, которые могут быть включены в дорожную карту для рассмотрения вопроса о переходе на электробусы с 2025 года, составляет 225 автомобилей, что составляет 21,3% существующих транспортных средств.

Transerco обратилась в Департамент транспорта с просьбой доложить Народному комитету Ханоя о разработке и утверждении цены перевода бензиновых и дизельных автобусов на электромобили, обеспечив возврат вложенного капитала.

Впервые в городе появились электрические автобусы в декабре прошлого года. В настоящее время в Ханое ходят девять электрических автобусов Vinbus, подразделение крупнейшего вьетнамского конгломерата Vingroup.

Переход на электромобили соответствует обязательству Вьетнама стать углеродно-нейтральным к 2050 году.



