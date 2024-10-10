Ханой - «город за мир»

19 декабря 1946 года вспыхнуло всенародная война сопротивление, и Ханой стал отправной точкой для долгой борьбы.



После девяти лет упорной войны сопротивления, благодаря непоколебимой воле и стойкому, мужественному, творческому боевому духу вьетнамских войск и народа, особенно победе в исторической кампании при Дьенбьенфу в 1954 году, французские колонисты были вынуждены подписать Женевское соглашение 21 июля 1954 года. Оно предусматривало прекращение военных действий во Вьетнаме и признание независимости, суверенитета и территориальной целостности трёх стран — Вьетнама, Лаоса и Камбоджи, а также согласие на вывод войск с севера нашей страны.

В свете истории и национальной гордости 10 октября 1954 года стало неизгладимым событием в сознании вьетнамского народа, когда столица Ханой была освобождена после почти столетнего гнета.

Согласно условиям соглашения, Ханой находился в 80-дневной зоне сосредоточения французской армии. В течение этих 80 дней в Ханое не было мира; войскам и жителям столицы пришлось продолжать борьбу в новых условиях, чтобы захватить власть.

Французские колонизаторы воспользовались этим временем, чтобы разрушить экономические и культурные объекты, пытаясь заманить людей на юг, создав хаос и приостановив все работы. Они хотели, чтобы вьетнамцы захватили истощенную, охваченную хаосом столицу, подорвав доверие к лидерам войны сопротивления внутри страны и за рубежом.

Зная о французском заговоре, осознавая масштаб и важность захвата Ханоя, Политбюро и Центральный секретариат партии направили товарищей: Во Нгуен Зяпа, Ле Ван Лыонга, Суан Тхуи, То Хыу непосредственно руководить освобождением столицы.

2 октября 1954 года было подписано соглашение о передаче административного аспекта Ханоя. Вьетнамское правительство направило в Ханой милицию, службы охраны порядка и административные подразделения для подготовки к освобождению города. Церемония передачи власти состоялась в торжественной обстановке на стадионе «Флагшток» в присутствии многих лидеров и жителей Ханоя.

Жизнь людей осталась нормальной и стабильной. Энергетический, водный, транспортный и коммуникационный секторы продолжили функционировать бесперебойно, политическая безопасность и общественный порядок полностью были обеспечены; школы, больницы, культурные учреждения, газеты и другие организации продолжали работать в обычном режиме под управлением властей.

25 лет назад, в 1999 году, жители столицы гордились, когда Ханой был удостоен звания ЮНЕСКО «Город за мир». По сей день Ханой остается единственной столицей Азиатско-Тихоокеанского региона, удостоенной этого звания. Данная премия стала признанием международным сообществом позитивного вклада Ханоя в борьбу за мир, а также в развитие и строительство города ориентированного на мир.