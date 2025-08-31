Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

НОВОСТИ

Ханой – столица культуры, город мира

«Наша столица» — эти простые, но проникновенные слова часто произносил Президент Хо Ши Мин, говоря о Ханое. В них отражалась его глубокая любовь к сердцу нации и видение независимого, процветающего Вьетнама.
  Зрители на художественно-политической программе на площади Ба Динь. Фото: ВИА  
В историческую осень 1945 года Ханой встретил Дядю Хо, вернувшегося, чтобы возглавить революцию. Здесь он прожил одни из самых судьбоносных мгновений своей жизни, написав Декларацию независимости, провозгласившую стране и миру о рождении Демократической Республики Вьетнам.

Начиная с празднования Тэта 1955 года, Президент Хо Ши Мин регулярно посещал Городской партийный комитет, власти и жителей Ханоя, чтобы передать им новогодние поздравления. Он уделял большое внимание всестороннему развитию столицы, напоминая: «Вся страна смотрит на нашу столицу. Мир смотрит на нашу столицу». Он призывал Ханой стать «мирной, красивой столицей, сильной как физически, так и духовно», достойно выполняющей роль авангарда и образца для всей нации.

За последние 80 лет Ханой добился выдающихся успехов, постепенно воплощая в жизнь устремления Президента Хо Ши Мина. Сегодня это не только политический и административный центр страны, но и крупный узел культуры, науки, образования, экономики и международного обмена — настоящий двигатель развития Вьетнама.

Экономика Ханоя продолжает расти, улучшаются условия для инвестиций. Облик города становится более современным и динамичным, уровень жизни повышается, а престиж укрепляется как внутри страны, так и за её пределами.

В 2022 году Ханой стал первым местом во Вьетнаме, принявшим резолюцию о развитии культурных индустрий, что обозначило новый курс культурного роста. Эти инициативы подчёркивают уникальную способность столицы развивать и распространять культурные ценности, создавая прочный фундамент для устойчивого развития страны.

Смотрясь в будущее к 2030 году, Ханой стремится стать городом «культурным – цивилизованным – современным», конкурентоспособным как в регионе, так и на мировой арене.

Для достижения этой цели определены пять опорных направлений: культура и наследие, циркулярная экономика, современная инфраструктура и транспорт, «умное» городское развитие, наука, технологии и инновации.

Благодаря единству партийной организации, органов власти и жителей Ханой продолжает подниматься — не только как город воспоминаний, но и как город будущего, достойный видения Президента Хо Ши Мина и устремлений всей нации.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Тяньцзинь, начав рабочую поездку для участия в саммите ШОС

Премьер-министр Фам Минь Тьинь прибыл в Тяньцзинь, начав рабочую поездку для участия в саммите ШОС

В 00:00 31 августа по местному времени специальный борт с Премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тьинем и вьетнамской делегацией прибыл в аэропорт Синьхай города Тяньцзинь, начав рабочую поездку для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) 2025 и работы в Китае.
ПОДРОБНЕЕ

Top