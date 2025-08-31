НОВОСТИ
Ханой – столица культуры, город мира
Начиная с празднования Тэта 1955 года, Президент Хо Ши Мин регулярно посещал Городской партийный комитет, власти и жителей Ханоя, чтобы передать им новогодние поздравления. Он уделял большое внимание всестороннему развитию столицы, напоминая: «Вся страна смотрит на нашу столицу. Мир смотрит на нашу столицу». Он призывал Ханой стать «мирной, красивой столицей, сильной как физически, так и духовно», достойно выполняющей роль авангарда и образца для всей нации.
За последние 80 лет Ханой добился выдающихся успехов, постепенно воплощая в жизнь устремления Президента Хо Ши Мина. Сегодня это не только политический и административный центр страны, но и крупный узел культуры, науки, образования, экономики и международного обмена — настоящий двигатель развития Вьетнама.
Экономика Ханоя продолжает расти, улучшаются условия для инвестиций. Облик города становится более современным и динамичным, уровень жизни повышается, а престиж укрепляется как внутри страны, так и за её пределами.
В 2022 году Ханой стал первым местом во Вьетнаме, принявшим резолюцию о развитии культурных индустрий, что обозначило новый курс культурного роста. Эти инициативы подчёркивают уникальную способность столицы развивать и распространять культурные ценности, создавая прочный фундамент для устойчивого развития страны.
Смотрясь в будущее к 2030 году, Ханой стремится стать городом «культурным – цивилизованным – современным», конкурентоспособным как в регионе, так и на мировой арене.
Для достижения этой цели определены пять опорных направлений: культура и наследие, циркулярная экономика, современная инфраструктура и транспорт, «умное» городское развитие, наука, технологии и инновации.
Благодаря единству партийной организации, органов власти и жителей Ханой продолжает подниматься — не только как город воспоминаний, но и как город будущего, достойный видения Президента Хо Ши Мина и устремлений всей нации.