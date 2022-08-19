Ханой – привлекательное место для инвесторов

За первые 7 месяцев 2022 года город Ханой привлек 979,7 млн. долл. США иностранного инвестиционного капитала, заняв третье место в стране. Город считается привлекательным местом для инвесторов.

За первые 7 месяцев 2022 года город Ханой привлек 979,7 млн. долл. США иностранных инвестиций (ПИИ), заняв третье место в стране и являясь привлекательным местом для инвесторов из многих стран.

По привлечению ПИИ Ханой занимает 3-е место в стране

В процессе интеграции Ханой всегда подтверждал свои лидирующие позиции в привлечении и использовании иностранного инвестиционного капитала благодаря постоянно улучшающейся инвестиционной и деловой среде, все более открытым юридическим процедурам, более благоприятным условиям собственных преимуществ капитала./.

Предпочтение отдается качественным проектам

Г-н Нгуен Нгок Ту – заместитель директора Департамента планирования и инвестиций Ханоя, отметил, что с начала этого года город эффективно реализовал решения для преодоления трудностей и восстановления экономического роста, особенно решения задач, принимая ключевые решения в 2022 году. Ряд экономических показателей увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, в частности, общий объем накопленных доходов государственного бюджета в городе на конец июля составляет 213,161 млрд. донгов, достигнув 68,4% от целевых показателей. Общие накопленные расходы местных бюджетов по состоянию на июль составляют 38.149 млрд. донгов.

Мобилизованный капитал кредитных организаций города продолжал расти, достигнув 2.833.577 млрд. донгов, что на 9,58% больше, чем на 31 декабря 2021 года. Экспортный оборот достиг 9.842 млн. долл. США, увеличившись на 17,2% по сравнению с первыми 7 месяцами 2021 года. Внутренний экономический сектор составил 5.439 млн. долл. США, что на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года; ПИИ достигли 4.403 млн. долл. США, увеличившись на 17,4%.

Индексы производственной и деловой активности за первые 7 месяцев 2022 года резко выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, индекс промышленного производства увеличился на 7,2% (за аналогичный период – на 8,5%), при чем обрабатывающая промышленность (на которую приходится основная доля) увеличилась на 7,5%; производство и распределение электроэнергии - на 3,9%; водоснабжение и очистка мусора и сточных вод - на 6,8%, производство одежды - на 8,2%; общий объем розничных продаж потребительских товаров и услуг достиг 396.885 трлн. донгов, увеличившись на 22% (что больше на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Число международных посетителей Ханоя достигло 337.000, что в 2 раза выше, чем за первые 7 месяцев 2021 года.

По результатам привлечения иностранных инвестиций с 1987 г. по настоящее время, в город привлечено около 67.811,7 млн. долл. США. В период с 2016 по 2019 год в Ханое наблюдался значительный рост привлечения иностранных инвестиций на сумму 26,5 млрд. долл. США, и город был ведущим местом по привлечению ПИИ за два года с 2018 по 2019 год. В 2020 году из-за сильного воздействия пандемии COVID-19 мировой рынок столкнулся с беспрецедентными трудностями, приведшими к стагнации внешнеэкономической деятельности, нарушению цепочек поставок, росту глобальных издержек. Однако с резким изменением в деле по направлению города общее привлечение ПИИ в 2020 году все же достигло 3,83 млрд. долл. США, что позволило занять городу третье место в стране.

В 2021 году в связи с воздействием эпидемии COVID-19 и реализацией мер по профилактике и борьбе с эпидемией привлечение ПИИ резко сократилось, при этом привлеченный капитал достиг 1,524 млрд. долл. США, заняв шестое место в стране. Однако за первые 7 месяцев 2022 года привлечение ПИИ в город достигло 979,7 млн. долл. США, и город занял третье место в стране. При чем в Ханое работал 201 новый проект с общим инвестиционным капиталом 130,54 млн. долл. США; произошло 109-кратное увеличение капитала, при этом общий добавочный уставный капитал достиг 375,7 млн. долл. США, а вклад в уставный капитал вырос в 242 раза, при этом добавочный капитал составил 473,5 млн. долл. США.

В период глубокой и широкой международной интеграции со многими переплетенными возможностями и проблемами, город Ханой определил бизнес-сообщество в целом и предприятия с ПИИ в частности как важную движущую силу для развития столицы.

Народный комитет Ханоя издал План № /KH-UBND от 23 июня 2021 года по совершенствованию институтов и политики, повышению качества и эффективности сотрудничества по привлечению иностранных инвестиций к 2030 году в г. Ханой.

Соответственно, Ханой ставит цель привлечения иностранных инвестиций, связанную с целью устойчивого развития; отдает приоритет качественным проектам, продуктам с добавленной стоимостью и высокой конкурентоспособностью, ориентируясь на следующие направления: развитие городской инфраструктуры, строительство «умного» города; поддержка производств с использованием современных и экологически чистых технологий; проекты в области информационных технологий; исследования и разработки; туризм, финансовые услуги, банковское дело; обучение кадров; высокотехнологичное сельское хозяйство, безопасные и чистые продукты питания.

Кроме того, город ставит цель получать инвестиций от компаний и корпораций в области высоких технологий, активизируя инновации и получая передачу знаний от предприятий с ПИИ, улучшая управленческий потенциал и эффективность в области технологий обработки и производства; продолжает вводить новшества в области поощрения инвестиций, связанных с продвижением торговли и туризма, а также зарубежной и культурной деятельностью; четко определяя ключевые рынки, страны (G7, G8, OECD), крупные корпорации, способные представить потенциал и преимущества города; сосредоточивается на поощрении инвестиций и укрепляет их.

Город также способствует применению информационных технологий при выполнении административных процедур регистрации бизнеса, регистрации инвестиций, налогообложения, страхования и земли. Публично и прозрачно публикует все планы зонирования и землепользования в различных формах, чтобы предприятия могли легко получить доступ к инвестиционной информации.