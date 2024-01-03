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Ханой-Хошимин становится 4-м по загруженности внутренним воздушным маршрутом в мире
В 2023 году рынок авиаперевозок Вьетнама, особенно внутренний, восстановился почти до уровня, существовавшего до пандемии. На международном рынке восстановление происходило медленнее, но уже были заметны позитивные признаки.
В частности, на внутреннем рынке Хошимин продолжает лидировать по количеству посетителей, доходам и вкладу в туристическую индустрию Вьетнама, приняв около 5 миллионов международных туристов и почти 35 миллионов внутренних туристов в 2023 году.