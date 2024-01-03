Báo Ảnh Việt Nam

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НОВОСТИ

Ханой-Хошимин становится 4-м по загруженности внутренним воздушным маршрутом в мире

Согласно статистике поставщика данных о авиаперевозках OAG, на авиамаршруте Ханой -Хошимин в период с октября 2022 по сентябрь 2023 года было продано более 10,8 млн мест, что сделало его четвертым по загруженности внутренним авиамаршрутом в мире в 2023 году. Он занимает второе место после маршрутов Чеджу-Сеул в Республике Корея, Фукуок-Токио-Ханеда и Саппоро-Нью-Читосе-Апт-Токио-Ханеда в Японии.

В 2023 году рынок авиаперевозок Вьетнама, особенно внутренний, восстановился почти до уровня, существовавшего до пандемии. На международном рынке восстановление происходило медленнее, но уже были заметны позитивные признаки.

В частности, на внутреннем рынке Хошимин продолжает лидировать по количеству посетителей, доходам и вкладу в туристическую индустрию Вьетнама, приняв около 5 миллионов международных туристов и почти 35 миллионов внутренних туристов в 2023 году.

ВИА/ИЖВ

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