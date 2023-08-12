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Ханой фиксирует изменения после корректировки административных границ
Это решение было названо исторически значимым, отражающим стратегическое видение и открывающим новый период развития города.
Валовой региональный внутренний продукт (ВРВП) города в период 2011-2022 гг. увеличивался в среднем на 6,67% в год, включая услуги (6,77%), промышленность - строительство (8,19%) и сельское хозяйство (2,87%).
Экономика города быстро восстановилась после пандемии COVID-19. По данным Муниципального статистического управления, в 2022 году был зафиксирован рост валового регионального внутреннего продукта в годовом исчислении на 8,89%, что выше целевого показателя в 7-7,5%.
Это высокий показатель по сравнению с показателями многих последних лет, свидетельствующий о решимости местных властей и усилиях бизнеса, говорится в сообщении.
Объем поступлений в государственный бюджет города в прошлом году достиг 333 трлн. донгов, что составляет 106,8% от прогноза. Из них внутренние доходы составили 303 трлн. донгов, что является самым высоким показателем в стране.
ВРВП Ханоя в первом полугодии 2023 года вырос на 5,97%, что в 1,6 раза выше, чем в среднем по стране. Доходы городского бюджета выросли на 22,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В городе реализуются планы по улучшению инвестиционного и делового климата, что повышает доверие отечественных и иностранных инвесторов.
По сравнению с северной ключевой экономической зоной и всей страной, хотя Ханой занимает лишь 21,2% и 1%, соответственно, по площади, 41,7% и 8,1% по численности населения, на долю столицы приходится 47,46% и 12,59% ВРП. На ее долю также приходится 52,48% и 17,07% доходов государственного бюджета и 14,19% и 4,61% экспортного оборота.
В прошлом году столица привлекла 1,69 млрд. долл. США прямых иностранных инвестиций (ПИИ), войдя в число лучших городов страны в этой области. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 10,3%. За первые шесть месяцев этого года в страну поступило 2,26 млрд. долл. прямых иностранных инвестиций.
Несмотря на сложные экономические условия, такие как низкий спрос на товары и снижение покупательской способности, торговая деятельность в Ханое продолжает процветать. В среднем общий объем розничных продаж товаров и услуг социального потребления увеличился на 12,84% в 2011-2015 годах, на 9,14% в 2016-2020 годах и на 9,3% в 2021-2022 годах. Масштаб совокупных розничных продаж товаров и услуг социального потребления в 2022 году составит около 698 трлн. донгов, что почти в 3,4 раза больше, чем в 2010 году.
На долю способов оплаты, основанных на современных технологиях и электронной коммерции, приходится около 7% от общего объема розничных продаж товаров и услуг.
Несмотря на пандемию COVID-19, экспортный оборот Ханоя в 2016-2020 годах увеличивался в среднем на 7,67%. В 2021-2022 годах экспортный оборот будет расти в среднем на 6,16% в год.
Развитие сельского хозяйства и сельской местности всегда находится в центре внимания властей Ханоя. К настоящему времени 15 из 18 районов соответствуют стандартам сельской местности нового образца. Доход на душу населения в сельской местности в 2022 году достиг 56,3 млн. донгов. Сельские районы претерпели позитивные изменения, став более цивилизованными и современными, при этом сохраняются и продвигаются ценности традиционной культурной самобытности.
Город стремится к 2025 году решить задачу строительства сельской местности нового типа, эффективно управлять и использовать земельные и водные ресурсы, охранять окружающую среду, сохранять биоразнообразие, устойчиво развивать экосистемы, активно реагировать на стихийные бедствия, адаптироваться к изменению климата, обеспечивать сельскохозяйственное производство и безопасность людей.
В период 2023-2025 гг. Ханой сосредоточит усилия на ускорении процесса реструктуризации сельскохозяйственного сектора, обновлении модели его развития за счет внедрения экологически чистого, органического и экологического земледелия. Приоритетным направлением станет создание благоприятных условий для инвестирования бизнеса в сельское хозяйство и сельскую местность с целью создания новых рабочих мест и повышения доходов населения.