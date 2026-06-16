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Ханой утвердил проект создания зоны низких выбросов в пределах Первого транспортного кольца
Согласно принятой резолюции, зона низких выбросов будет создана в пределах Первого транспортного кольца Ханоя и охватит девять кварталов: Хоанкием, Кыанам, Бадинь, Зянгво, Нгокха, Тэйхо, Очозыа, Хайбачынг и Ванмиеу — Куоктызям.
Речь идёт о центральной городской территории с высокой плотностью населения, интенсивным транспортным движением и постоянным воздействием загрязнения воздуха.
Согласно докладу Народного комитета города, загрязнение воздуха в Ханое в значительной степени связано с деятельностью транспортного сектора. Результаты исследований за период 2023–2025 годов показывают, что транспорт обеспечивает около 25 процентов общего объёма мелкодисперсных частиц PM2,5 в городе. Если учитывать только внутренние источники загрязнения Ханоя, вклад транспорта достигает 59 процентов.
В соответствии с резолюцией Народный совет города поручил Народному комитету города организовать реализацию проекта «Зона низких выбросов в пределах Первого транспортного кольца города Ханоя» в соответствии с действующим законодательством, обеспечивая эффективность, экономичность, исключение дублирования мероприятий и предотвращение нерационального расходования ресурсов с учётом реальной ситуации.
В процессе реализации Народный комитет города обязан проводить мониторинг и оценку результатов выполнения проекта, своевременно принимать решения о корректировке вопросов, относящихся к его компетенции, а также представлять отчёты Народному совету города на ближайших сессиях.
Согласно заключению Комитета по науке, технологиям и окружающей среде Народного совета города, создание и внедрение зоны низких выбросов соответствует положениям Закона о столице 2026 года и действующим нормам в области охраны окружающей среды.
Пилотный запуск проекта с 1 июля 2026 года на отдельных участках Первого транспортного кольца рассматривается как необходимый шаг для достижения целей по сокращению выбросов, улучшению качества воздуха и защите здоровья населения.
Согласно проекту, внедрение зоны низких выбросов будет осуществляться поэтапно и сопровождаться комплексными мерами по развитию общественного транспорта, строительству инфраструктуры для экологически чистого транспорта, созданию сети зарядных станций для электромобилей, перехватывающих парковок, внедрению технологий мониторинга, а также поддержке граждан при переходе от транспортных средств на ископаемом топливе к транспорту на экологически чистой энергии.
Городские власти также намерены привлекать как бюджетные средства, так и внебюджетные инвестиции для реализации проекта, одновременно интегрируя его с уже утверждёнными программами и проектами в сферах транспорта, экологии, зелёного перехода и цифровой трансформации.
По оценке Народного комитета города, на этапе 2026–2030 годов имеется возможность обеспечить необходимые ресурсы для реализации проекта в соответствии с установленным графиком и финансовыми возможностями городского бюджета.
Ожидается, что утверждение проекта создания зоны низких выбросов в пределах Первого транспортного кольца позволит сократить объёмы выбросов от транспортных средств, улучшить качество воздуха в центральной части столицы, а также создаст основу для дальнейшего поэтапного расширения модели зон низких выбросов в Ханое в соответствии с дорожной картой, предусмотренной документами центральных и городских органов власти.