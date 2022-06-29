Ханой утвердил проектирование моста Чан Хынг Дао через Красную реку

Проект, который завоевал первую премию в конкурсе на проектирование моста Чан Хынг Дао, организованном Ханойским советом по управлению инвестиционным проектом дорожного строительства (инвестор) совместно с Союзом архитекторов Вьетнама в октябре 2021 года, был выбран для строительства нового моста через Красную реку в Ханое.

По Проекту мост Чан Хынг Дао имеет 4 полоса для автомобилей, две полосы для смешанного движения, две для велосипедов и тротуары для пешеходов. На месте опор моста устроены смотровые площадки. На двух концах моста спланированы два парка и смотровой вышки.

По выбранному варианту длина основного моста составляет 900 м, имеет 6 пролетов, а общая длина моста и пути в обоих концах составляет около 5,5 км. Мост проходит через районы Хоанкием, Хайбачынг и Лонгбиен.

Мост Чан Хынг Дао будет расположен между мостами Тьыонг Зыонг и Винь Туй. С правого берега мост идет от улицы Чан Хынг Дао на участке границы районов Хоанкием и Хайбачынг. На левом берегу мост выходит на улицу Ву Дык Тхан.

Мост будет построен за 3 года до второго квартала 2025 года с общим объемом инвестиций около 9 трлн. донгов.

Мост Чан Хынг Дао является одним из 6 новых мостов по проекту общей городской планировки для района Красной реки.

С новым мостом ожидается значительное сокращение времени в пути с района Лонгбиен на левом берегу до центра Ханоя.



