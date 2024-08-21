НОВОСТИ
Ханой ускоряет реализацию планов по строительству метро
Между тем, стоимость линии вокзал Ханой - Хоангмай, которую предлагается финансировать за счет средств официальной помощи в целях развития (ODA), оценивается примерно в 40,5 трлн донгов. Эта полностью подземная линия протянется на 8,7 км, проходя под оживленными улицами Чанхынгдао - Чантханьтонг - Кимнгыу - Нгуентамчинь.
Заместитель председателя городского Народного комитета Зыонг Дык Туан сообщил, что согласно генеральному плану развития городского транспорта до 2035 года, Ханой должен иметь 10 линий метрополитена протяженностью около 410 км. Недавно пересмотренный генеральный план теперь рассчитан до 2065 года, в него добавлены еще 5 линий, а сеть метрополитена расширена до 610 км.
В период с 2024 по 2030 год Ханой планирует построить 96,8 км линий метро, вложив в это 14,6 млрд долларов США. В последующие пять лет будет построен еще 301 км, стоимость чего оценивается в 22,5 млрд долларов США.
По словам Зыонг Дык Туана, город уже достиг значительных успехов: линия метро Катлинь - Хадонг и надземный участок линии метро Ньон – вокзал Ханой уже введены в эксплуатацию и активно приветствуются населением.
Общий объем финансирования системы метрополитена Ханоя к 2035 году оценивается в 37,1 миллиарда долларов США, при этом город рассчитывает получить более 28 миллиардов долларов США в течение следующего десятилетия. К 2035 году Ханою потребуется почти 9 миллиардов долларов США на поддержку из государственного бюджета.