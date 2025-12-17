Báo Ảnh Việt Nam

Ханой улучшает государственное управление в области безопасности пищевых продуктов

Не так давно постоянный вице-председатель Народного комитета Ханоя Зыонг Дык Туан, подписал План № 336/KH-UBND от 12 декабря 2025 года, целью которого является решение вопросов безопасности пищевых продуктов в городе.
  В Ханое будет создана межведомственная группа для координации реализации плана и разработки предложений о создании специализированного агентства по безопасности пищевых продуктов.  

План направлен на внедрение конкретных и осуществимых решений, соответствующих реалиям столицы. Основное внимание уделяется созданию дорожной карты, которая обеспечивает синхронность в действиях всех государственных структур и формирует имидж Ханоя как безопасного и дружелюбного города для местных жителей и туристов. При этом акцентируется внимание на соблюдении «6 четких» принципов: четкая идентичность, задачи, сроки, ответственность, результаты и полномочия.

Будет создана межведомственная группа для координации реализации плана и разработки предложений о создании специализированного агентства по безопасности пищевых продуктов. В Ханое появится централизованная система данных, которая свяжет департаменты и местные органы власти, обеспечивая доступ к оцифрованной информации о безопасности пищевых продуктов и интеграцию с Национальным порталом отслеживания.

 

  В Ханое появится централизованная система данных, которая свяжет департаменты и местные органы власти, обеспечивая доступ к оцифрованной информации о безопасности пищевых продуктов.  

 

Также будет установлен инновационный подход к информированию о безопасности продуктов: переход от традиционной пропаганды к многоплатформенной коммуникации, нацеленной на соответствующие целевые группы. Запланировано создание веб-сайта и формирование групп самоконтроля в каждом районе.

 

  Разработка планов для централизованного убоя скота и птицы, а также контроль за соблюдением правил транспортировки и торговли животными, а также увеличение потенциала тестирующих центров в целях выборки проб из высокорисковых групп.  

Разработка планов для централизованного убоя скота и птицы, а также контроль за соблюдением правил транспортировки и торговли животными, а также увеличение потенциала тестирующих центров в целях выборки проб из высокорисковых групп.

  Стандартизация процедур для коллективного питания, особенно в школьных столовых.  

Стандартизация процедур для коллективного питания, особенно в школьных столовых, с усиленным контролем за качеством продуктов. Обучение сотрудников в коммунах и кварталах для повышения их квалификации в области безопасности пищевых продуктов и проведение внезапных проверок их работы.

 

  Не так давно постоянный вице-председатель Народного комитета Ханоя Зыонг Дык Туан, подписал План № 336/KH-UBND от 12 декабря 2025 года, целью которого является решение вопросов безопасности пищевых продуктов в городе.  

 

Ханой представит предложения по улучшению законодательства в области безопасности пищевых продуктов, включая актуализацию нормативных актов и их согласование.

В Плане отметили, что все городские службы и народные комитеты должны заранее разработать планы по эффективному выполнению поставленных задач, обеспечивая их прогрессивное и своевременное завершение.


 

Текст и фото: Хоанг Ха - Переводчик: Чан Хиеу

