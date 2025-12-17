Ханой улучшает государственное управление в области безопасности пищевых продуктов

В Ханое будет создана межведомственная группа для координации реализации плана и разработки предложений о создании специализированного агентства по безопасности пищевых продуктов. .

План направлен на внедрение конкретных и осуществимых решений, соответствующих реалиям столицы. Основное внимание уделяется созданию дорожной карты, которая обеспечивает синхронность в действиях всех государственных структур и формирует имидж Ханоя как безопасного и дружелюбного города для местных жителей и туристов. При этом акцентируется внимание на соблюдении «6 четких» принципов: четкая идентичность, задачи, сроки, ответственность, результаты и полномочия.

Будет создана межведомственная группа для координации реализации плана и разработки предложений о создании специализированного агентства по безопасности пищевых продуктов. В Ханое появится централизованная система данных, которая свяжет департаменты и местные органы власти, обеспечивая доступ к оцифрованной информации о безопасности пищевых продуктов и интеграцию с Национальным порталом отслеживания.