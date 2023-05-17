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Ханой укрепляет дружбу и сотрудничество с Кубой в женской работе

Секретарь Ханойского партийного комитета Динь Тьен Зунг 16 мая принял в городе Терезу Марию Амарель Боуэ, члена Государственного совета Кубы и генерального секретаря Союза женщин Кубы (FMC). Секретарь Ханойского партийного комитета Динь Тьен Зунг 16 мая принял в городе Терезу Марию Амарель Боуэ, члена Государственного совета Кубы и генерального секретаря Союза женщин Кубы (FMC).

Приветствуя делегацию, Зунг подтвердил, что Партия, Государство и народ Вьетнама всегда дорожат и продвигают особые связи с Кубой по всем каналам Партии, Парламента, Правительства и обмена контактами между людьми.

Он высоко оценил результаты ее рабочей сессии с Союзом женщин Вьетнама на всех уровнях, способствующие повышению роли женщин в политической, экономической и социальной жизни и решению проблем, с которыми они сталкиваются в процессе развития.

Зунг сказал, что столица работает над укреплением и расширением дружеских отношений с Гаваной, добавив, что два города подписали меморандумы о взаимопонимании (MoU) о развитии сотрудничества в 2000 и 2005 годах.

Он также отметил эффективную работу по обеспечению гендерного равенства на Кубе, где женщины занимают второе место в мире по числу депутатов, и попросил кубинскую сторону поддержать двустороннее сотрудничество в области женщин.

Со своей стороны, Тереза Мария Амарель Буэ сказала, что на нее произвела впечатление программа строительства сельских районов Вьетнама в новом стиле, которая также представляет интерес для Кубы.

Она сказала, что во время визита ее делегация ознакомилась с полезным опытом, а также с моделями и достижениями Вьетнама в области экономического развития.

В частности, опыт моделей экономического развития под руководством женщин поможет Кубе разработать новые методы управления с привлечением женщин, способствуя превращению Кубы в экономически самодостаточную страну в условиях нынешней сложной ситуации, сказала она.

ИЖВ/ВИА

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